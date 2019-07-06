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22 минуты назад

Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к 9 годам колонии

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Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к 9 годам колонии

Владимира Махлая признали виновным в организации преступного сообщества, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.

Другие экс-руководители "Тольяттиазота" Сергей Майхлай и Евгений Королев получили 9 и 8,5 года колонии общего режима. Владелец и директор швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и Беат Рупрехт получили 9 и 8,5 года лишения свободы соответственно. Кроме того, суд назначил каждому из подсудимых штраф в размере 900 тыс. рублей.

Все пятеро фигурантов дела находятся за пределами России, ранее они были заочно арестованы. В ПАО «ТОАЗ» с решением не согласились и заявили, что приговор будет обжалован.

По версии следствия, в течение нескольких лет «Тольяттиазот» экспортировал аммиак и карбамид через компании Ameropa и Nitrochem Distribution (принадлежал Эндрю Циви, сыну партнера Владимира Махлая Феликса Циви). В итоге «Тольяттиазоту» был нанесен ущерб на сумму не менее 85 млрд руб.
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