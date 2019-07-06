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32 минуты назад
Учитель, отпарил воронежского школьника утюгом
И отделался штрафом
Суд в Воронежской области оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего учителя, который провел горячим утюгом по спине пятиклассника, после ударил его гладильной доской за то, что он шумел, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
По данным следствия, 20 марта этого года 61-летний учитель Землянской школы Семилукского района Воронежской области проводил урок технологии с учащимися пятого класса. Во время урока учитель неоднократно делал замечания ученикам по поводу их шумного поведения, но они не реагировали. Тогда пожилой мужчина взял нагретый утюг и прислонил его к спине 11-летнего школьника, а затем включил режим отпаривания. После этого Величкин приложил раскаленную технику к бедру мальчика. На этом издевательство над подростком не закончилось. Напоследок учитель ударил его по голове гладильной доской.
Сразу после инцидента педагог написал заявление по собственному желанию.
С заявлением о случившемся в правоохранительные органы обратилась мама мальчика, который получил ожоги спины первой и второй степени не менее 1% тела. Полиция возбудила в отношении учителя уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". На предварительном следствии бывший учитель признал вину в полном объеме. Решение по делу мировой суд вынес 5 июля. Ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
По данным следствия, 20 марта этого года 61-летний учитель Землянской школы Семилукского района Воронежской области проводил урок технологии с учащимися пятого класса. Во время урока учитель неоднократно делал замечания ученикам по поводу их шумного поведения, но они не реагировали. Тогда пожилой мужчина взял нагретый утюг и прислонил его к спине 11-летнего школьника, а затем включил режим отпаривания. После этого Величкин приложил раскаленную технику к бедру мальчика. На этом издевательство над подростком не закончилось. Напоследок учитель ударил его по голове гладильной доской.
Сразу после инцидента педагог написал заявление по собственному желанию.
С заявлением о случившемся в правоохранительные органы обратилась мама мальчика, который получил ожоги спины первой и второй степени не менее 1% тела. Полиция возбудила в отношении учителя уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". На предварительном следствии бывший учитель признал вину в полном объеме. Решение по делу мировой суд вынес 5 июля. Ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.