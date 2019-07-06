В России

43 минуты назад

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

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Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Женщина отрицает свою вину

Тетю избитой в Ингушетии семилетней девочки, подозреваемую в истязаниях ребенка, проверят на употребление наркотиков, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.

В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. передает РИА Новости.Девочке провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка.

По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.

"Сама тетя отрицает свою вину в произошедшем. Сотрудники правоохранительных органов уже направили ее в наркодиспансер, проверить, употребляет ли она психотропные вещества, потому что адекватный человек не смог бы довести ребенка до такого состояния", - приводит слова Чахкиевой пресс-служба главы региона.

Детский омбудсмен также отметила, что девочка, несмотря на перенесенное, ведет себя очень ласково, тянется к людям, со всеми общается.

Девочку доставили в пятницу вечером в Москву в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена республики и госпитализировали для дальнейшего лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
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