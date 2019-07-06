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43 минуты назад
Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики
Женщина отрицает свою вину
Тетю избитой в Ингушетии семилетней девочки, подозреваемую в истязаниях ребенка, проверят на употребление наркотиков, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.
В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. передает РИА Новости.Девочке провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка.
По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
"Сама тетя отрицает свою вину в произошедшем. Сотрудники правоохранительных органов уже направили ее в наркодиспансер, проверить, употребляет ли она психотропные вещества, потому что адекватный человек не смог бы довести ребенка до такого состояния", - приводит слова Чахкиевой пресс-служба главы региона.
Детский омбудсмен также отметила, что девочка, несмотря на перенесенное, ведет себя очень ласково, тянется к людям, со всеми общается.
Девочку доставили в пятницу вечером в Москву в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена республики и госпитализировали для дальнейшего лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. передает РИА Новости.Девочке провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка.
По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
"Сама тетя отрицает свою вину в произошедшем. Сотрудники правоохранительных органов уже направили ее в наркодиспансер, проверить, употребляет ли она психотропные вещества, потому что адекватный человек не смог бы довести ребенка до такого состояния", - приводит слова Чахкиевой пресс-служба главы региона.
Детский омбудсмен также отметила, что девочка, несмотря на перенесенное, ведет себя очень ласково, тянется к людям, со всеми общается.
Девочку доставили в пятницу вечером в Москву в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена республики и госпитализировали для дальнейшего лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.