В России

59 минут назад

В Черном море перевернулся катер

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В Черном море перевернулся катер

На борту находилось 55 человек

Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу находились 55 человек.

Ранее сообщалось, что на борту катера было 43 человека. Руководитель компании-изготовителя судна и разработчик его проекта уточнял, что судно было построено в 2008 году и подлежало утилизации, по проекту его вместимость составляла 12 человек. Таким образом, судно было перегружено почти в пять раз, передает ТАСС.

ЧП произошло не на территории пляжа, это была морская прогулка, территория пляжа не оцеплена. Проводить проверки других перевозчиков, усиливать меры безопасности после ЧП власти не планируют.

"По уточненным полицией сегодня на утро данным после проведения всех мероприятий, на борту находились 55 человек, 15 из них дети", - сказал Русин. Никто из спасенных пассажиров не стал обращаться за медпомощью.

В результате ЧП погибли два человека. Возбуждено уголовное дело, владелец и капитан судна задержаны.
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