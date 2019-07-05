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5 минут назад
Липецкая вечЁрка: младенец в коме, смертельный наркоз и «второй «Елецкий»
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 5 июля.
Почти две сотни комментариев липчане оставили под новостью «Мать младенца, впавшего в кому, обратилась с петицией к Татьяне Москальковой». Женщина родила в перинатальном центре 10 июня. С момента рождения дочь липчанки находится в коме. Роженица винит врачей.
В свою очередь липчанка Алла Лачинова винит в смерти своей собаки ветеринарного врача. «В результате операции мою красавицу вынесли мертвой. Эта потеря для меня невосполнимая. Угробили здоровую собаку! Реву, не могу успокоиться», говорит женщина.
Также липчанам было интересно узнать, что происходило на публичных слушаниях по вопросу строительства «второго «Елецкого» - участка за микрорайоном «Звездный» на выезде из города, района на пересечении Лебедянского шоссе и окружной трассы. Помимо социальной инфраструктуры, там хотят построить большой жилой район из высоток: сорока трех 10-этажных секций, девяти 18-этажных домов и трех зданий в 25 этажей. Некоторые дома запроектировали на уже стоящих частных коттеджах. Липчане встревожены тем, что их могут выжить.
Тем временем возвращенный липчанам пруд начали благоустраивать. На участке уже убрали забор, началась опиловка деревья, вырубка зарослей, вывозят мусор. По больше части работы в этом году — по зелени. Но это только начало благоустройства территории, там в перспективе хотят сделать полноценную зону отдыха
В свою очередь липчанка Алла Лачинова винит в смерти своей собаки ветеринарного врача. «В результате операции мою красавицу вынесли мертвой. Эта потеря для меня невосполнимая. Угробили здоровую собаку! Реву, не могу успокоиться», говорит женщина.
Также липчанам было интересно узнать, что происходило на публичных слушаниях по вопросу строительства «второго «Елецкого» - участка за микрорайоном «Звездный» на выезде из города, района на пересечении Лебедянского шоссе и окружной трассы. Помимо социальной инфраструктуры, там хотят построить большой жилой район из высоток: сорока трех 10-этажных секций, девяти 18-этажных домов и трех зданий в 25 этажей. Некоторые дома запроектировали на уже стоящих частных коттеджах. Липчане встревожены тем, что их могут выжить.
Тем временем возвращенный липчанам пруд начали благоустраивать. На участке уже убрали забор, началась опиловка деревья, вырубка зарослей, вывозят мусор. По больше части работы в этом году — по зелени. Но это только начало благоустройства территории, там в перспективе хотят сделать полноценную зону отдыха