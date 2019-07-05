Общество
16 минут назад
Путин приказал увековечить память знаменитого липчанина
В течение двух месяцев будет подготовлен план мероприятий в честь 150-летия ученого Сергея Чаплыгина.
Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летнего юбилея основоположника современной аэродинамики и аэромеханики академика Сергея Чаплыгина и увековечить память учёного и педагога, одного из основоположников современной аэромеханики и аэродинамики. Соответствующий документ опубликован на сайте официальной государственной правовой информации.
Президент России поручил правительству РФ в течение двух месяцев разработать план мероприятий в честь Сергея Чаплыгина. За этот срок будет образован организационный комитет по подготовке и проведению празднования 150-летия Чаплыгина. Также правительство обязано разработать и утвердить планы мероприятий. В указе рекомендуется принять участие в памятных мероприятий органам государственной власти субъектов России, заинтересованным научным и образовательным организациям.
Русский и советский математик Сергей Чаплыгин родился 5 апреля 1869 года в городе Раненбург Рязанской губернии (ныне Чаплыгин Липецкой области). Его первые научные работы были посвящены проблеме движения твёрдого тела в жидкости. В них он поднял некоторые вопросы, которые прежде никто не рассматривал. Это привело Чаплыгина к фундаментальным открытиям в области построения общих уравнений механики, за что он был удостоен в 1899 году большой золотой медали Академии наук. Чаплыгин ввёл ряд понятий в области приближенного интегрирования дифференциальных уравнений, разработал метод исследования струйных движений газа при дозвуковых скоростях, вывел формулы движения крыла самолёта на взлёте и посадке.
Делом всей жизни Чаплыгина стал Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), к созданию которого в 1918 году его привлёк Жуковский. В 1921 году Чаплыгин становится председателем коллегии, а в 1928 году – директором-начальником ЦАГИ. С 1931 года работал над созданием крупнейших аэродинамических лабораторий ЦАГИ. В 1941 оду признан Героем социалистического труда.
Фото: http://math4school.ru
Президент России поручил правительству РФ в течение двух месяцев разработать план мероприятий в честь Сергея Чаплыгина. За этот срок будет образован организационный комитет по подготовке и проведению празднования 150-летия Чаплыгина. Также правительство обязано разработать и утвердить планы мероприятий. В указе рекомендуется принять участие в памятных мероприятий органам государственной власти субъектов России, заинтересованным научным и образовательным организациям.
Русский и советский математик Сергей Чаплыгин родился 5 апреля 1869 года в городе Раненбург Рязанской губернии (ныне Чаплыгин Липецкой области). Его первые научные работы были посвящены проблеме движения твёрдого тела в жидкости. В них он поднял некоторые вопросы, которые прежде никто не рассматривал. Это привело Чаплыгина к фундаментальным открытиям в области построения общих уравнений механики, за что он был удостоен в 1899 году большой золотой медали Академии наук. Чаплыгин ввёл ряд понятий в области приближенного интегрирования дифференциальных уравнений, разработал метод исследования струйных движений газа при дозвуковых скоростях, вывел формулы движения крыла самолёта на взлёте и посадке.
Делом всей жизни Чаплыгина стал Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), к созданию которого в 1918 году его привлёк Жуковский. В 1921 году Чаплыгин становится председателем коллегии, а в 1928 году – директором-начальником ЦАГИ. С 1931 года работал над созданием крупнейших аэродинамических лабораторий ЦАГИ. В 1941 оду признан Героем социалистического труда.
Фото: http://math4school.ru
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