В России

сегодня, 11:35

Тетя подозревается в истязании 7-летней племянницы

187
#побои #жестокое обращение
Тетя подозревается в истязании 7-летней племянницы

Девочке могут ампутировать руки.

В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки задержали ее тетю, сообщает региональный СУ СК. Ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, ей могут ампутировать руки. Девочку перевезут на лечение в Москву. СК возбудил уголовное дело.

Как сообщили в республиканском МВД, ребенок последние полгода проживает в семье близкой родственницы. Опекуны избитой — тетя и ее супруг-полицейский. Со слов тети, девочка получила травмы при падении в яму во дворе дома. Накануне ее доставили с множеством травм в детскую больницу в Назрани. У ребенка имеются следы жестоких побоев, гематомы, отеки.

Как сообщила агентству "Интерфакс" министр здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова, девочка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии, в настоящее время врачи пытаются избежать ампутации правой руки. «С ней (тетей) работают правоохранительные органы. Клянусь вам, ее накажут по всей строгости, написала Льянова на своей странице в Instagram.
187
#побои #жестокое обращение

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Вскрыт новый способ мошенничества через банкоматы
#мошенничество #банкомат
Вскрыт новый способ мошенничества через банкоматы

31 минуту назад

В России
Шумным соседям придется платить по 5 000 рублей
#штраф #нарушение тишины
Шумным соседям придется платить по 5 000 рублей

41 минуту назад

В России
Россиянина задержали по подозрению в государственной измене
#ФСБ #госизмена
Россиянина задержали по подозрению в государственной измене

55 минут назад

В России
Юрий Шатунов попал на операционный стол
#Юрий Шатунов #больница
Юрий Шатунов попал на операционный стол

сегодня, 11:49

В России
В хосписах нашли лишних людей
#хоспис #паллиативная помощь
В хосписах нашли лишних людей

сегодня, 11:07

В России
Путин просит не возлагать на Россию полную ответственность по минским соглашениям
#минские соглашения #Путин
Путин просит не возлагать на Россию полную ответственность по минским соглашениям

сегодня, 10:45

В России