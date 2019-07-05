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Тетя подозревается в истязании 7-летней племянницы
Девочке могут ампутировать руки.
В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки задержали ее тетю, сообщает региональный СУ СК. Ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, ей могут ампутировать руки. Девочку перевезут на лечение в Москву. СК возбудил уголовное дело.
Как сообщили в республиканском МВД, ребенок последние полгода проживает в семье близкой родственницы. Опекуны избитой — тетя и ее супруг-полицейский. Со слов тети, девочка получила травмы при падении в яму во дворе дома. Накануне ее доставили с множеством травм в детскую больницу в Назрани. У ребенка имеются следы жестоких побоев, гематомы, отеки.
Как сообщила агентству "Интерфакс" министр здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова, девочка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии, в настоящее время врачи пытаются избежать ампутации правой руки. «С ней (тетей) работают правоохранительные органы. Клянусь вам, ее накажут по всей строгости, написала Льянова на своей странице в Instagram.
Как сообщили в республиканском МВД, ребенок последние полгода проживает в семье близкой родственницы. Опекуны избитой — тетя и ее супруг-полицейский. Со слов тети, девочка получила травмы при падении в яму во дворе дома. Накануне ее доставили с множеством травм в детскую больницу в Назрани. У ребенка имеются следы жестоких побоев, гематомы, отеки.
Как сообщила агентству "Интерфакс" министр здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова, девочка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии, в настоящее время врачи пытаются избежать ампутации правой руки. «С ней (тетей) работают правоохранительные органы. Клянусь вам, ее накажут по всей строгости, написала Льянова на своей странице в Instagram.