Липчан просят о помощи в установлении личности подозреваемого в нападении на школьницу

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 28 мая на улице Голенчинская в Рязани на школьницу напал насильник. Следствие просит о помощи в его розыске.Приметы подозревамого на вид 55-60 лет, рост около 170-175 см, плотного телосложения, седые волосы с залысиной, в момент нападения на лице были очки для зрения с прозрачными стеклами в оправе прямоугольной формы. Был одет в рубаху с коротким рукавом в крупную клетку синего цвета на белом фоне, заправленную в джинсы синего цвета, вытертые к центру на всю длину штанин.Следствие просит граждан, которые обладают какой-либо информацией о личности мужчины обратиться в Железнодорожный следственный отдел по телефонам: 8(4912) 96-09-63 или в отдел криминалистики следственного управления по телефону: 8(4912) 21-81-69.