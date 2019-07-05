Происшествия

сегодня, 11:19

Липчан просят о помощи в установлении личности подозреваемого в нападении на школьницу

2636
#изнасилование
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области,  28 мая на улице Голенчинская в Рязани на школьницу напал насильник. Следствие просит о помощи в его розыске.

Приметы подозревамого на вид 55-60 лет, рост около 170-175 см, плотного телосложения, седые волосы с залысиной,  в момент нападения на лице были очки для зрения с прозрачными стеклами в оправе прямоугольной формы. Был одет в рубаху с коротким рукавом в крупную клетку синего цвета на белом фоне, заправленную в джинсы синего цвета, вытертые к центру на всю длину штанин.

Фото (1).jpg

Следствие просит граждан, которые обладают какой-либо информацией о личности мужчины обратиться в Железнодорожный следственный отдел по телефонам: 8(4912) 96-09-63 или в отдел криминалистики следственного управления по телефону: 8(4912) 21-81-69.
2636
#изнасилование

Еще в рубрике

Громкое дело: на станции Улусарка разгромлена молочная банда!
#ОПГ #кража
1
Громкое дело: на станции Улусарка разгромлена молочная банда!

30 минут назад

Происшествия
Мать младенца, впавшего в кому, обратилась с петицией к Татьяне Москальковой
#кома #новорожденные
15
Мать младенца, впавшего в кому, обратилась с петицией к Татьяне Москальковой

56 минут назад

Происшествия
В Карелии липецкий байкер попал в ДТП
#дтп
7
В Карелии липецкий байкер попал в ДТП

сегодня, 11:05

Происшествия
Липчанка обокрала подругу на 66 000 рублей
#кража
1
Липчанка обокрала подругу на 66 000 рублей

сегодня, 10:51

Происшествия
Мошенница обманула ломбард на 1,7 млн рублей
#ломбард #мошенничество
6
Мошенница обманула ломбард на 1,7 млн рублей

сегодня, 09:59

Происшествия
«Лада-Приора» перевернулась с четверыми внутри - один из них погиб
#Авария #ДТП
9
«Лада-Приора» перевернулась с четверыми внутри - один из них погиб

сегодня, 09:02

Происшествия