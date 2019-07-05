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Трамп намерен поставить флаг США на Марсе
Американский лидер сделал заявление на праздновании Дня независимости страны.
Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны, пишет ТАСС. Такое заявление он сделал в четверг, выступая у Мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне по случаю Дня независимости США.
- Мы собираемся обратно на Луну очень скоро, а вскоре за этим установим американский флаг на Марсе, - заявил Трамп, выступая на мероприятии "Салют Америке".
В декабре 2018 года Трамп подписал распоряжение о фактическом возобновлении свернутой при Бараке Обаме лунной программы. Весной Трамп объявил о выделении в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к $21 млрд на финансирование NASA, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году, начинающемся 1 октября.
Впервые посадку на Луну осуществил американский пилотируемый космический корабль «Аполлон-11», напоминают «Известия». 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.
Фото: dogonews.com
- Мы собираемся обратно на Луну очень скоро, а вскоре за этим установим американский флаг на Марсе, - заявил Трамп, выступая на мероприятии "Салют Америке".
В декабре 2018 года Трамп подписал распоряжение о фактическом возобновлении свернутой при Бараке Обаме лунной программы. Весной Трамп объявил о выделении в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к $21 млрд на финансирование NASA, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году, начинающемся 1 октября.
Впервые посадку на Луну осуществил американский пилотируемый космический корабль «Аполлон-11», напоминают «Известия». 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.
Фото: dogonews.com