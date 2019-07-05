В мире

сегодня, 11:15

Трамп намерен поставить флаг США на Марсе

155
#Трамп #космос #США
Трамп намерен поставить флаг США на Марсе

Американский лидер сделал заявление на праздновании Дня независимости страны.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны, пишет ТАСС. Такое заявление он сделал в четверг, выступая у Мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне по случаю Дня независимости США.

- Мы собираемся обратно на Луну очень скоро, а вскоре за этим установим американский флаг на Марсе, - заявил Трамп, выступая на мероприятии "Салют Америке".

В декабре 2018 года Трамп подписал распоряжение о фактическом возобновлении свернутой при Бараке Обаме лунной программы. Весной Трамп объявил о выделении в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к $21 млрд на финансирование NASA, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году, начинающемся 1 октября.

Впервые посадку на Луну осуществил американский пилотируемый космический корабль «Аполлон-11», напоминают «Известия». 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.


Фото: dogonews.com
155
#Трамп #космос #США

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Коломойский назвал Россию непричастной к организации конфликта в Донбассе
Коломойский назвал Россию непричастной к организации конфликта в Донбассе

вчера, 18:41

В мире
Влияние похмелья на мозг продемонстрировали ученые
#мозг #похмелье
Влияние похмелья на мозг продемонстрировали ученые

03.07.2019 15:56

В мире
Главой Европарламента стал итальянец
#Европарламент #выборы
Главой Европарламента стал итальянец

03.07.2019 15:29

В мире
В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира
В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира

02.07.2019 15:50

В мире
Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета
Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета

02.07.2019 15:32

В мире
Йеменские мятежники атаковали беспилотниками аэропорт в Саудовской Аравии
Йеменские мятежники атаковали беспилотниками аэропорт в Саудовской Аравии

30.06.2019 08:33

В мире