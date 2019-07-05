Общество

12 минут назад

Провал в поселке Тркторостроителей засыпали

72
#провал
Провал в поселке Тркторостроителей засыпали

Специалисты АО "ЛГЭК"  ликвидировали провал на улице Коммунистической и подготовили основание под асфальт. 

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, о провалившемся на улице Коммунистической асфальтовом покрытии, диспетчерской службе компании стало известно 4 июля в 18:20. На место происшествия оперативно выехала аварийная бригада. Работы по ликвидации провала были завершены в 21:20 того же дня.  

Причиной провала стала просадка грунта над канализационными сетями.
72
#провал

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