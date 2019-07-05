Общество
12 минут назад
Провал в поселке Тркторостроителей засыпали
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Специалисты АО "ЛГЭК" ликвидировали провал на улице Коммунистической и подготовили основание под асфальт.
Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, о провалившемся на улице Коммунистической асфальтовом покрытии, диспетчерской службе компании стало известно 4 июля в 18:20. На место происшествия оперативно выехала аварийная бригада. Работы по ликвидации провала были завершены в 21:20 того же дня.
Причиной провала стала просадка грунта над канализационными сетями.
Причиной провала стала просадка грунта над канализационными сетями.
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