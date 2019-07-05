В России
12 минут назад
В хосписах нашли лишних людей
Общественники провели коечный фонд учреждений.
Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Регион заботы» провел мониторинг российских хосписов, в ходе которого выяснилось, что они, как и профильные отделения в больницах, по большей части заняты людьми, которых «просто некуда пристроить», пишет «Полит.ру». Там размещают по большей части одиноких пожилых или лежачих больных, нуждающихся в помощи специалистов и реабилитации (15-20%). На паллиативные койки кладут и одиноких инвалидов (5-10%), и тех, кому требуется круглосуточный уход медсестер (15%). До 8% мест в некоторых паллиативных отделениях занимают асоциальные граждане и бездомные, отмечается в статье.
Как сообщила «Известиям» глава Московского многопрофильного центра паллиативной помощи столичного департамента здравоохранения Нюта Федермессер, на деле доступность паллиативной помощи колеблется от 7% (в ДВФО) до 36% (в СЗФО). На последнем заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере об этом доложили вице-премьеру Татьяне Голиковой. В аппарате зампреда «Известиям» сообщили, что разработку дорожной карты по доступности паллиативной помощи планируется поручить Минздраву и Минтруду.
По данным министерства здравоохранения РФ в 2018 году в государстве было 13 093 паллиативные койки для взрослых и 718 коек для детей, пишет «Интерфакс».В общей сложности в стране работали 897 кабинетов паллиативной медпомощи для взрослого населения, 520 профильных отделений, 74 хосписа, 640 отделений и 15 домов сестринского ухода.
Как сообщила «Известиям» глава Московского многопрофильного центра паллиативной помощи столичного департамента здравоохранения Нюта Федермессер, на деле доступность паллиативной помощи колеблется от 7% (в ДВФО) до 36% (в СЗФО). На последнем заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере об этом доложили вице-премьеру Татьяне Голиковой. В аппарате зампреда «Известиям» сообщили, что разработку дорожной карты по доступности паллиативной помощи планируется поручить Минздраву и Минтруду.
По данным министерства здравоохранения РФ в 2018 году в государстве было 13 093 паллиативные койки для взрослых и 718 коек для детей, пишет «Интерфакс».В общей сложности в стране работали 897 кабинетов паллиативной медпомощи для взрослого населения, 520 профильных отделений, 74 хосписа, 640 отделений и 15 домов сестринского ухода.