В России

12 минут назад

В хосписах нашли лишних людей

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#хоспис #паллиативная помощь
В хосписах нашли лишних людей

Общественники провели коечный фонд учреждений.

Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Регион заботы» провел мониторинг российских хосписов, в ходе которого выяснилось, что они, как и профильные отделения в больницах, по большей части заняты людьми, которых «просто некуда пристроить», пишет «Полит.ру». Там размещают по большей части одиноких пожилых или лежачих больных, нуждающихся в помощи специалистов и реабилитации (15-20%). На паллиативные койки кладут и одиноких инвалидов (5-10%), и тех, кому требуется круглосуточный уход медсестер (15%). До 8% мест в некоторых паллиативных отделениях занимают асоциальные граждане и бездомные, отмечается в статье.

Как сообщила «Известиям» глава Московского многопрофильного центра паллиативной помощи столичного департамента здравоохранения Нюта Федермессер, на деле доступность паллиативной помощи колеблется от 7% (в ДВФО) до 36% (в СЗФО). На последнем заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере об этом доложили вице-премьеру Татьяне Голиковой. В аппарате зампреда «Известиям» сообщили, что разработку дорожной карты по доступности паллиативной помощи планируется поручить Минздраву и Минтруду.

По данным министерства здравоохранения РФ в 2018 году в государстве было 13 093 паллиативные койки для взрослых и 718 коек для детей, пишет «Интерфакс».В общей сложности в стране работали 897 кабинетов паллиативной медпомощи для взрослого населения, 520 профильных отделений, 74 хосписа, 640 отделений и 15 домов сестринского ухода.
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#хоспис #паллиативная помощь

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