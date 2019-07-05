Общество

24 минуты назад

По Липецку бегает олененок

6 466
#олень #животное
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Животное заметили в районе зоопарка.

На запись видеорегистратора попал олененок, промчавшийся по дороге в районе Центрального пляжа и зоопарка. Животное молнией проскочило по проезжей части и скрылось.



Как сообщили GOROD48 в липецком зоопарка, вчера к ним приходили с вопросом — не убегали ли животные. Работники зоопарка проверили все вольеры, все питомцы были на месте. Олененок, или принятый очевидцами за него сородич, дикий. За олененка вполне могли принять косулю, которые водятся в Липецкой области.
6 466
#олень #животное
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Комментарии (6)

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Мер

2 минуты назад
А у нас во дворе кто-то «навалил» такую кочу, наверное кому-то приспичило, а туалетов в городе нет. На прохожие думают что это кто-то выкинули замазку.
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Синоптик

4 минуты назад
А мы "покурили" недавно за зоопарком, так, чупакабра по нижнему парку бегала, на нашего мера похожая, и жрала тротуарную плитку и карусели... я серьезно! :-))
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ВОРЧУН

10 минут назад
У нас на Соборной столько оленей бегает!
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Злой

11 минут назад
Коренная липчанка, согласен! Содержательная новость! А у нас во дворе собака пробегала на волкА похожая... :-))
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МИРОТВОРЕЦ

15 минут назад
Вернись, Лесной Олень, По моему хотенью! Умчи меня, Олень, В свою страну оленью, Где сосны рвутся в небо, Где быль живет и небыль, Умчи меня туда, Лесной Олень.
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Коренная липчанка

16 минут назад
Очень хорошая новость!!!
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