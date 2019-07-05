По Липецку бегает олененок

Животное заметили в районе зоопарка.

На запись видеорегистратора попал олененок, промчавшийся по дороге в районе Центрального пляжа и зоопарка. Животное молнией проскочило по проезжей части и скрылось.Как сообщили GOROD48 в липецком зоопарка, вчера к ним приходили с вопросом — не убегали ли животные. Работники зоопарка проверили все вольеры, все питомцы были на месте. Олененок, или принятый очевидцами за него сородич, дикий. За олененка вполне могли принять косулю, которые водятся в Липецкой области.