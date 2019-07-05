Липчанка обокрала подругу на 66 000 рублей

4 июля в Отдел полиции № 3 УМВД России по г. Липецку поступило заявление от 26-летней липчанки, которая сообщила, что у нее похитили золотые украшения общей стоимостью в 66 тысяч рублей.



По подозрению в совершении кражи полицейские задержали 26-летнюю жительницу Липецкой области. Подозреваемая рассказала, что утром 4 июля она пришла в гости к своей подруге. Когда та вышла из комнаты, девушка решила украсть золотые украшения, которые она видела в шкафу. Похищенное она сдала в ближайший ломбард.



В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о краже.



