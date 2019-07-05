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35 минут назад
Путин просит не возлагать на Россию полную ответственность по минским соглашениям
Президент России ответил на критику европейцев.
Президент РФ Владимир Путин считает, что европейские коллеги должны задавать Украине вопросы, почему она не выполняет свою часть минских соглашений, а не пытаться возложить всю ответственность на РФ. Такое мнение он высказал по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, пишет ТАСС.
- Давайте спокойненько разберемся, кто и что должен сделать. И не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон. Мы же не можем это сделать за них. Давайте я издам этот указ, что это будет тогда? - задал вопрос Путин.
По мнению Путина, слова президента Украины Владимира Зеленского о неготовности «к диалогу с сепаратистами» не соответствуют предвыборным обещаниям. Российский лидер напомнил, что власти Украины до сих пор не приняли закон об амнистии ополченцев, что предусмотрено минскими соглашениями.
Минские договоренности были подписаны 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015 года. Они были разработаны в ходе переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко в Минске. Полный текст минских соглашений проводит РИА Новости.
- Давайте спокойненько разберемся, кто и что должен сделать. И не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон. Мы же не можем это сделать за них. Давайте я издам этот указ, что это будет тогда? - задал вопрос Путин.
По мнению Путина, слова президента Украины Владимира Зеленского о неготовности «к диалогу с сепаратистами» не соответствуют предвыборным обещаниям. Российский лидер напомнил, что власти Украины до сих пор не приняли закон об амнистии ополченцев, что предусмотрено минскими соглашениями.
Минские договоренности были подписаны 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015 года. Они были разработаны в ходе переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко в Минске. Полный текст минских соглашений проводит РИА Новости.