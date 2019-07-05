В России

43 минуты назад

Молодые россияне рассказали о желаемой зарплате

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#зарплата #опрос
Молодые россияне рассказали о желаемой зарплате

На самую высокую оплату труда рассчитывают IT-шники.

Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет, пишет RT. Опрос охватил более двух тысяч жителей крупных городов.

Около трети IT-специалистов претендуют на зарплату от 50 000 до 60 000 рублей в месяц. Примерно 20% хотели бы получать 40—50 тысяч рублей, 25% — от 30 до 40 тысяч рублей в месяц. Зарплату в 50 000 — 60000 рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах. Ещё столько же их коллег готовы согласиться на доход в 30 000 - 40 000 рублей. Большинство сотрудников таких сфер, как "финансы", "реклама" и "консалтинг" рассчитывают на 30 000 - 40 000 рублей ежемесячно. Примерно 15% претендуют на 20 000 — 30 000 тысяч рублей.

Минимальные требования по зарплате у молодёжи, занятой в образовании, науке, культуре и здравоохранении. 40% рассчитывают на зарплату до 30 000 рублей в месяц. Лишь 10% претендуют на 40 000 —50 000 рублей в месяц.
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#зарплата #опрос

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