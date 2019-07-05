В России

50 минут назад

В школах хотят запретить мобильные телефоны

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#школа #мобильный телефон #запрет
В школах хотят запретить мобильные телефоны

Вопрос о том, стоит ли ходить на уроки с гаджетами, подняла Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что школьникам надо запретить носить телефоны в учебные заведения, так как нет необходимых условий для их хранения. Матвиенко высказала свое мнение в четверг на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, пишет ТАСС.

- Вообще надо запретить [ношение телефонов] в школу, наверное, потому что у нас нет условий для хранения. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность, - сказала Матвиенко.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях. Ожидается, что школьники останутся без смартфонов уже с начала нового учебного года, пишет «Газета.ру».

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запретить использование мобильных телефонов в школах. Ограничение использования телефонов во время учебного процесса оправданно, считает глава комитета. Однако в течение дня и в дороге ребёнок должен иметь возможность связаться с родителями. Инициатива, скорее всего, не будет поддержана большинством родителей, заключила Волынец.
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#школа #мобильный телефон #запрет

Комментарии (1)

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нквд

31 минуту назад
Этот вопрос давно надо решить .. потому как без телефона ни одного слова не могут написать без ошибок в слове жуй .делают три ошибки
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