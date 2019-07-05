Работники НЛМК – лауреаты международного конкурса энергоэффективности

Сотрудники ПАО НЛМК стали лауреатами международного конкурса ТЭК-2019, который проводится ежегодно при поддержке Министерства энергетики России.

Высокую оценку получил проект по созданию программного обеспечения, которое помогает оптимально использовать различные виды топлива при производстве электроэнергии на ТЭЦ. В результате внедрения разработки эффективность использования топлива повысилась почти на 2%.



Как сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината, авторами проекта стали специалисты сразу четырех дирекций НЛМК: по энергоэффективности, по управлению энергетическим комплексом, по энергетическому производству и по анализу данных и моделированию.



В работе новолипчан использовано математическое моделирование подбора оптимальных режимов работы котлов на ТЭЦ. Программное обеспечение в режиме реального времени дает рекомендации по распределению подачи различных видов топлива на каждый из котлов. Это помогает сбалансированно использовать для производства электроэнергии вторичные энергоресурсы – доменный и коксовый газы, и за счет этого уменьшить потребление природного газа. Подбор оптимальных режимов сжигания топлива на ТЭЦ также снижает выбросы в атмосферу оксидов углерода и азота.



Конкурс научно-технических и инновационных разработок направлен на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей. Он проводится с 2012 года и нацелен на содействие инновационному развитию ТЭК и его кадрового потенциала.



Проекты конкурсантов оценивает экспертная межведомственная комиссия в составе ведущих ученых Российской Академии наук, представителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти, крупных научных, исследовательских, конструкторских и проектных институтов и организаций России.



В 2019 году на суд жюри было предложено около 200 работ.



Вручение наград прошло в Санкт-Петербурге в рамках VII Российского международного энергетического форума.

