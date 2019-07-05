Общество

сегодня, 10:01

В связи с массовыми мероприятиями в Липецке снова ограничат розничную продажу спиртного

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#продажа алкоголя
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В связи с массовыми мероприятиями в Липецке снова ограничат розничную продажу спиртного
6 июля с  17:00 до 18:00 состоится шествие по маршруту: ул.Ленина, 11 – пешеходный спуск каскад фонтанов Петровский спуск – пл.Революции – пл.Театральная – ул.Кузнечная, 12.

В этот же день с 18:00 до 20:00 по адресу: Липецк, улица Космонавтов, д.54а пройдет встреча с избирателями.

Согласно законодательству РФ в местах массового скопления граждан во время проведения  публичных мероприятий не допускается розничная продажа  алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания.
4 1095
#продажа алкоголя
1

Комментарии (4)

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ТакСИСЯтка Анжелика

38 минут назад
Ну а чё припить в выходные? Гаражную опять ? Я в выходные эконом бомжей не катаю,в чате тока звёздочкой порхаю
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Верони

41 минуту назад
киоскеры скажут спасибо
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Житель

45 минут назад
Запрещают продавать, что бы слуг народа бутылками не закидали.
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Журналистам город48

50 минут назад
Какое шествие?Какая встреча?город 48 расскажите подробней!
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