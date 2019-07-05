В связи с массовыми мероприятиями в Липецке снова ограничат розничную продажу спиртного

6 июля с 17:00 до 18:00 состоится шествие по маршруту: ул.Ленина, 11 – пешеходный спуск каскад фонтанов Петровский спуск – пл.Революции – пл.Театральная – ул.Кузнечная, 12.



В этот же день с 18:00 до 20:00 по адресу: Липецк, улица Космонавтов, д.54а пройдет встреча с избирателями.



Согласно законодательству РФ в местах массового скопления граждан во время проведения публичных мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания.

