Мошенница обманула ломбард на 1,7 млн рублей

Правобережный районный суд Липецка бывшему эксперту ломбарда на улице Плеханова. Женщину, которая сейчас работает в отделении почты, обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что подсудимая работала в ломбарде с 2005 года. Через 10 лет, в июне 2015, женщина решилась на мошенничество. С этого момента по июль 2016 года ей удалось мошенничеством похитить из кассы ломбарда 1 746 800 рублей. Женщина оформляла расписки на выдуманные имена без фактического приема драгоценностей, а потом забирала указанные в фальшивых документах суммы из кассы. Подобные махинации женщина проводила практически еженедельно в течение года. Мошенничество вскрылось при внезапной инвентаризации. Эксперт признала свою вину.



Суд наказал женщину двумя годами условного срока с тремя годами испытательного. Липчанке придется вернуть ломбарду украденные деньги.