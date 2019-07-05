Происшествия

сегодня, 09:59

Мошенница обманула ломбард на 1,7 млн рублей

3 1103
#ломбард #мошенничество
Мошенница обманула ломбард на 1,7 млн рублей

Правобережный районный суд Липецка бывшему эксперту ломбарда на улице Плеханова. Женщину, которая сейчас работает в отделении почты, обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что подсудимая работала в ломбарде с 2005 года. Через 10 лет, в июне 2015, женщина решилась на мошенничество. С этого момента по июль 2016 года ей удалось мошенничеством похитить из кассы ломбарда 1 746 800 рублей. Женщина оформляла расписки на выдуманные имена без фактического приема драгоценностей, а потом забирала указанные в фальшивых документах суммы из кассы. Подобные махинации женщина проводила практически еженедельно в течение года. Мошенничество вскрылось при внезапной инвентаризации. Эксперт признала свою вину.

Суд наказал женщину двумя годами условного срока с тремя годами испытательного. Липчанке придется вернуть ломбарду украденные деньги.
3 1103
#ломбард #мошенничество

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ттт

9 минут назад
ну да, на почте ей самое место. Среди своих так сказать.
ответить

нквд

38 минут назад
Ипат нужно таких работников
ответить

Что бы вернуть долг

55 минут назад
Начнутся махинации на почте. И моя китайская приблуда, опять не придет
ответить

Еще в рубрике

В Карелии липецкий байкер попал в ДТП
#дтп
В Карелии липецкий байкер попал в ДТП

13 минут назад

Происшествия
Липчанка обокрала подругу на 66 000 рублей
#кража
Липчанка обокрала подругу на 66 000 рублей

27 минут назад

Происшествия
«Лада-Приора» перевернулась с четверыми внутри - один из них погиб
#Авария #ДТП
8
«Лада-Приора» перевернулась с четверыми внутри - один из них погиб

сегодня, 09:02

Происшествия
«КамАЗ» свалился в кювет в Лебедяни
#авария #ДТП
«КамАЗ» свалился в кювет в Лебедяни

сегодня, 09:00

Происшествия
В Добринском районе горело сено на площади 320 квадратных метров
#пожар #сено
10
В Добринском районе горело сено на площади 320 квадратных метров

вчера, 17:42

Происшествия
По вине липецких строителей на людей рухнули леса
#травма на производстве #обрушение
21
По вине липецких строителей на людей рухнули леса

вчера, 16:09

Происшествия