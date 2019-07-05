В России

28 минут назад

Власти назвали регионы с дефицитом яслей

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Ингушетия, Крым и Дагестан составляют топ-три российских регионов с наибольшим дефицитом мест в яслях. Информация об обеспеченности местами в яслях представлена в докладе правительства о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».  

В Ингушетии в яслях нет мест для 67,15% детей от двух месяцев до трех лет. В Крыму показатель составляет 56,85%, а Дагестане — 55,21%. Еще в 55 субъектах страны дефицит мест в яслях составляет от 50% до 7%, в 19 — от 7% до 1%. Полная доступность дошкольного образования для детей до трех лет обеспечена только в восьми регионах. 

В целом по стране по итогам прошлого года доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет составила 83,6%. Достижение к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет — приоритетная задача, обозначенная президентом, признали в пресс-службе Минпросвещения.  

В рамках нацпроекта «Демография» на ее решение заложено более 108 млрд рублей в 2019-2021 годах: по 36,1 млрд рублей ежегодно, уточнили там.  

Недоступность яслей в Ингушетии и Дагестане связана с высокой рождаемостью и недостаточно развитой инфраструктурой, пояснил руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко.  

В то же время в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма заявили, что в 2009–2013 годах в составе Украины в республике не построили ни одного детского сада, а за пять лет в составе России создано 20,8 тыс. мест для дошкольников.   

В 2014–2018 годах построили десять дошкольных образовательных организаций, шесть из них ввели в эксплуатацию, уточнили там. Также власти купили 30 модульных детских садов и вернули в сеть 11 зданий детских садов, которые более 15 лет не работали по назначению. 
 
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