30 минут назад
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
Увеличить пенсию до 56% от утраченного заработка можно благодаря развитию корпоративных программ в рамках НПО (негосударственного пенсионного обеспечения).
Если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для ИПК, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек, сказал «Известиями» глава НАПФ Константин Угрюмов.
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство. Ассоциация также считает, что нужно освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО.
Кроме того, НАПФ предлагает освободить от налога на прибыль пенсионные взносы по договору НПО, которые компании делают в пользу своих сотрудников при условии, что те отработали не менее трех лет.