«Лада-Приора» перевернулась с четверыми внутри - один из них погиб

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали девять человек, один - погиб.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Липецкой области, в Усманском районе в селе Кривка около часа ночи на улице Центральной 34-летний водитель скутера не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате его 35-летний пассажир госпитализирован с травмой.

В Лебедяни около пяти часов вечера на улице Елецкой 29-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением, и грузовик перевернулся . С травмами мужчину доставили в больницу.

В Усманском районе в селе Новоуглянка в половине одиннадцатого вечера на улице Свободной 24-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением, съехал в кювет и машина перевернулась. В результате сам водитель и два его пассажира с различными травмами госпитализированы, еще один умер по дороге в больницу.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1776 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1437 случаев превышения скорости.

Сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.