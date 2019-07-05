48 минут назад
«Лада-Приора» перевернулась с четверыми внутри - один из них погиб
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали девять человек, один - погиб.
В Лебедяни около пяти часов вечера на улице Елецкой 29-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением, и грузовик перевернулся. С травмами мужчину доставили в больницу.
В Усманском районе в селе Новоуглянка в половине одиннадцатого вечера на улице Свободной 24-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением, съехал в кювет и машина перевернулась. В результате сам водитель и два его пассажира с различными травмами госпитализированы, еще один умер по дороге в больницу.
Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1776 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1437 случаев превышения скорости.
Сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Егор
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