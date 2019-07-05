Происшествия

48 минут назад

«Лада-Приора» перевернулась с четверыми внутри - один из них погиб

5 894
#Авария #ДТП
«Лада-Приора» перевернулась с четверыми внутри - один из них погиб

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали девять человек, один - погиб.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Липецкой области, в Усманском районе в селе Кривка около часа ночи на улице Центральной 34-летний водитель скутера не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате его 35-летний пассажир госпитализирован с травмой.

В Лебедяни около пяти часов вечера на улице Елецкой 29-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением, и грузовик перевернулся. С травмами мужчину доставили в больницу.

В Усманском районе в селе Новоуглянка в половине одиннадцатого вечера на улице Свободной 24-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением, съехал в кювет и машина перевернулась. В результате сам водитель и два его пассажира с различными травмами госпитализированы, еще один умер по дороге в больницу.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1776 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1437 случаев превышения скорости.

Сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#Авария #ДТП

Комментарии (5)

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Егор

17 минут назад
Аха, гость в лужу!!! КрасавЧЕГ!!!
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Точно

18 минут назад
Грамота, пять баллов Вам! Настроение подняли своим комментарием)))
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Куралес

24 минуты назад
Набежали учителки
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Грамота

25 минут назад
гость, да и вы не блещете))) Попуасы, не в попу асы, а Папуасы. Да и пи"щ"ать не надо в заголовках.
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гость

29 минут назад
Какой идиотизм редакторов сайта город 48. ЧТО вы пищите в заголовках????? С какого попуасского острова вы набрали себе работников????? Они русский язык хоть начальной школы знают????????? СТЫДОБА!!!!!!!!!!
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