В России
25 минут назад
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Сотрудников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Первый — с представительством международной компании PwC в России — на 90 млн рублей. Два других — с Государственной публичной научно-технической библиотеке России — на 274,7 млн рублей.
Система обработки результатов научной деятельности готовилась в рамках федеральной целевой программы (ФЦП), однако за семь лет так и не заработала и на баланс ведомства не поступила.
В отношении чиновников, отвечавших за реализацию амбициозного проекта, возбудили уголовное дело.
По словам источника «Известий», наказание грозит Сергею Салихову, который занимал должность руководителя департамента науки и технологий, а также Ольге Лесиной, которая в то время была замдиректора департамента управления программами и конкурсных процедур.
В Минобрнауки комментировать произошедшее не стали — ответ на официальный запрос «Известий» так и не пришел. В PwC «Известиям» сказали, что не имеют права рассказывать о реализованных или нереализованных проектах.
В свою очередь, в Государственной публичной научно-технической библиотеке России утверждают, что все обязательства по двум госконтрактам выполнили.
Первый — с представительством международной компании PwC в России — на 90 млн рублей. Два других — с Государственной публичной научно-технической библиотеке России — на 274,7 млн рублей.
Система обработки результатов научной деятельности готовилась в рамках федеральной целевой программы (ФЦП), однако за семь лет так и не заработала и на баланс ведомства не поступила.
В отношении чиновников, отвечавших за реализацию амбициозного проекта, возбудили уголовное дело.
По словам источника «Известий», наказание грозит Сергею Салихову, который занимал должность руководителя департамента науки и технологий, а также Ольге Лесиной, которая в то время была замдиректора департамента управления программами и конкурсных процедур.
В Минобрнауки комментировать произошедшее не стали — ответ на официальный запрос «Известий» так и не пришел. В PwC «Известиям» сказали, что не имеют права рассказывать о реализованных или нереализованных проектах.
В свою очередь, в Государственной публичной научно-технической библиотеке России утверждают, что все обязательства по двум госконтрактам выполнили.