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Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Столичные власти, понимая необходимость внедрения сетей пятого поколения для развития мегаполисов, готовы профинансировать исследование, говорится в протоколе совещания.
По планам авторов исследовательские работы продлятся чуть больше года и будут включать как натурные и стендовые испытания 5G, так и проверки влияния излучения на животных.
По итогам, в частности, планируется определить предельно допустимый уровень электромагнитного излучения, который будет зафиксирован в санитарных правилах и нормативах (СанПиН) для сотовой связи, отмечено в проекте.
Если безвредность будет научно доказана, это облегчит строительство сетей. Не исключено, что требования к мощности излучения сотового оборудования станут более либеральными по аналогии с развитыми странами, надеется один из соавторов документа.