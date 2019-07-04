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29 минут назад

Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян

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#5G

Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.

Об этом говорится в протоколе межведомственного совещания, с которым ознакомились «Известия». В ходе исследования предстоит определить уровень излучения, при котором 5G безопасен, и проверить, насколько обоснована радиофобия россиян.   

Столичные власти, понимая необходимость внедрения сетей пятого поколения для развития мегаполисов, готовы профинансировать исследование, говорится в протоколе совещания.   

По планам авторов исследовательские работы продлятся чуть больше года и будут включать как натурные и стендовые испытания 5G, так и проверки влияния излучения на животных.  

По итогам, в частности, планируется определить предельно допустимый уровень электромагнитного излучения, который будет зафиксирован в санитарных правилах и нормативах (СанПиН) для сотовой связи, отмечено в проекте.  

Если безвредность будет научно доказана, это облегчит строительство сетей. Не исключено, что требования к мощности излучения сотового оборудования станут более либеральными по аналогии с развитыми странами, надеется один из соавторов документа.  
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#5G

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