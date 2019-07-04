Спать с кошками нельзя

Многие любят пригреть у себя на коленках домашнюю кошку, а особенно спать в одной постели с любимым питомцем. Однако медики считают, что такое проявление любви и дружбы чревато серьезными осложнениями для здоровья. Причина заключается в том, что даже домашняя кошка может нести серьезные заболевания.

- Чаще всего кошки являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза, туляремии. Поэтому при общении с кошкой необходимо соблюдать дистанцию, спать с ней нельзя ни в коем случае, - заявил aif.ru доктор Сергей Агапкин.

Кошки являются носителями внутриклеточного паразита Toxoplasma gondii, который может быть опасным для детей и взрослых со слабым иммунитетом. Врачи из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50 процентов повышает риск развития шизофрении.

Выводы были сделаны в рамках исследования с участием около 80 тысяч добровольцев, среди которых около 2,5 тысяч страдали от психических расстройств, сообщает rg.ru