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Мамаева с Кокориным отправили в зону

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#Мамаев #Кокорин

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также еще два фигуранта уголовного дела Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий покинули Бутырское СИЗО и отправились в колонию.

"Все четверо фигурантов по этому уголовному делу сегодня отправлены из Бутырского СИЗО к месту отбытия наказания", — заявил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков, слова которого приводит ТАСС. Однако остается неизвестным, куда именно отбыли признанные виновными мужчины. Ранее сообщалось о том, что все они смогут отбывать наказание в одной колонии.

Напомним, что Мамаев и Протасовицкий осуждены на 1 год и 5 месяцев, в то время как братья Кокорины приговорены к 1 году и 6 месяцам.

Накануне именами Кокорина и Мамаева была названа скульптура, которая расположена в одном из дайвинг-центров Анапы. На дне Черного моря монумент общим весом около двух тонн изображены два футбольных игрока, рядом с которыми установлена табличка "Свободу Кокорину и Мамаеву", сообщает www.vesti.ru

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#Мамаев #Кокорин

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