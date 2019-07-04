Лолита развелась с пятым мужем

Певица Лолита Милявская сообщила, что рассталась со своим мужем Дмитрием Ивановым, который младше ее на одиннадцать лет. Данный брак для артистки является пятым по счету.





Милявская заявила, что у нее был замечательный, молодой муж, с которым она пробыла девять лет. "Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула", — сообщила артистка. По словам Лолиты, она гордится смелостью Иванова, поскольку он мог остаться и терпеть ее всю жизнь.





Певица рассказала, что не даст в обиду своего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости. "Пожалуй, все. Статус свободен", — отметила Милявская.



Лолита заявила, что не собирается сейчас искать себе новое приключение, поскольку хочет пожить одна, наслаждаясь семьей и работой, сообщает



Соответствующее заявление Лолита сделала на своей странице в Instagram. По ее словам, они с супругом решили, что наступила пора расстаться. Такое решение они приняли исходя из того, чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, поскольку в последнее время стали относиться друг к другу "очень ровно".Милявская заявила, что у нее был замечательный, молодой муж, с которым она пробыла девять лет. "Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула", — сообщила артистка. По словам Лолиты, она гордится смелостью Иванова, поскольку он мог остаться и терпеть ее всю жизнь.Певица рассказала, что не даст в обиду своего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости. "Пожалуй, все. Статус свободен", — отметила Милявская.Лолита заявила, что не собирается сейчас искать себе новое приключение, поскольку хочет пожить одна, наслаждаясь семьей и работой, сообщает www.vesti.ru