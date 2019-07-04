В России

сегодня, 18:34

Лолита развелась с пятым мужем

176
#Лолита #развод

Певица Лолита Милявская сообщила, что рассталась со своим мужем Дмитрием Ивановым, который младше ее на одиннадцать лет. Данный брак для артистки является пятым по счету.

Соответствующее заявление Лолита сделала на своей странице в Instagram. По ее словам, они с супругом решили, что наступила пора расстаться. Такое решение они приняли исходя из того, чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, поскольку в последнее время стали относиться друг к другу "очень ровно".

Милявская заявила, что у нее был замечательный, молодой муж, с которым она пробыла девять лет. "Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула", — сообщила артистка. По словам Лолиты, она гордится смелостью Иванова, поскольку он мог остаться и терпеть ее всю жизнь.


Певица рассказала, что не даст в обиду своего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости. "Пожалуй, все. Статус свободен", — отметила Милявская.

Лолита заявила, что не собирается сейчас искать себе новое приключение, поскольку хочет пожить одна, наслаждаясь семьей и работой, сообщает www.vesti.ru.

176
#Лолита #развод

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Спать с кошками нельзя
Спать с кошками нельзя

сегодня, 18:45

В России
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии

сегодня, 18:39

В России
Мамаева с Кокориным отправили в зону
#Мамаев #Кокорин
Мамаева с Кокориным отправили в зону

сегодня, 18:37

В России
#авиаперелеты
Чешский депутат заявил о последствиях для бюджета из-за запрета рейсов

вчера, 17:10

В России
#виза
Посольство США в Москве занялось сокращением сроков выдачи виз

вчера, 16:59

В России
Из-за громкой музыки мужчина открыл стрельбу по соседям
#музыка #стрельба
1
Из-за громкой музыки мужчина открыл стрельбу по соседям

вчера, 16:38

В России