Общество
сегодня, 18:23
На дороге в районе ЛТЗ образовалась огромная воронка
У ямы местные жители выставили предупреждение - ветки
На улице Коммунистической, на проезжей части образовался огромный провал.
Местные жители выставили у ямы предупреждение из палок и веток деревьев, чтобы случайно в воронку не угодили автомобили.
На место провала выехала аварийная бригада ЛГЭК.
Местные жители выставили у ямы предупреждение из палок и веток деревьев, чтобы случайно в воронку не угодили автомобили.
На место провала выехала аварийная бригада ЛГЭК.
Сварщик трассовик
Это Едерасовский
жительгородалипецк
Вот это и есть
Серега
Путин обещал
Серега
Россия 24
Дмитрий
BFG