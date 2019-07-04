На дороге в районе ЛТЗ образовалась огромная воронка

У ямы местные жители выставили предупреждение - ветки

На улице Коммунистической, на проезжей части образовался огромный провал.



Местные жители выставили у ямы предупреждение из палок и веток деревьев, чтобы случайно в воронку не угодили автомобили.



На место провала выехала аварийная бригада ЛГЭК.





