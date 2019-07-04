Общество

сегодня, 18:23

На дороге в районе ЛТЗ образовалась огромная воронка

11 1304
#провал #дорога
2
На дороге в районе ЛТЗ образовалась огромная воронка

У ямы местные жители выставили предупреждение - ветки

На улице Коммунистической, на проезжей части образовался огромный провал.

Местные жители выставили у ямы предупреждение из палок и веток деревьев, чтобы случайно в воронку не угодили автомобили.

На место провала выехала аварийная бригада ЛГЭК.


img-big-0
img-small-0
11 1304
#провал #дорога
2

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сварщик трассовик

13 минут назад
Ждём точно такого-же в центре, так как вся подводка домов в ужасном состоянии от Квадро и ЛГЕКа. Латать уже нечего трубы держатся за счёт налёта в нутри спасает ещё что лежат в лодках. Дому более 50 лет трубы подводка не менялась с момента в вода в эксплуатацию его. Есть и более.
ответить

Это Едерасовский

28 минут назад
Прорыв
ответить

жительгородалипецк

35 минут назад
Серега, Вали и быстрее отсюда. пока ногами вперёд не вынесли. ЧТО ты сделал хорошего крорме срача каждыц день на каждой ветке??? беги где тебя пока не грохнут!!!!
ответить

Вот это и есть

47 минут назад
Русский национальный проект !, Безопасные дороги !.
ответить

Серега

48 минут назад
Сейчас туда уваркина * и скажет что все сделают и все будет хорошо, тупая страна
ответить

Путин обещал

49 минут назад
Рост благополучия,Мощный экономический рывок , Вот все уже из-под земли вылазит !.
ответить

Серега

51 минуту назад
Сейчас туда уваркина * и скажет что все сделают и все будет хорошо, тупая страна
ответить

Россия 24

51 минуту назад
Но оставим эту малозначительную новость и вернемся к проблемам Украины.
ответить

Дмитрий

53 минуты назад
на том месте работали подрядчики лгэка год назад вот результат
ответить

BFG

сегодня, 18:58
Главное чтобы а Сирии все было хорошо, а ямы пока ещё есть возможность обьезжать...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке продолжается обновление бульвара Сорокина
#бульвар Сорокина #реконструкция
12
В Липецке продолжается обновление бульвара Сорокина

сегодня, 16:55

Общество
В Липецке появился лже-гаишник
22
В Липецке появился лже-гаишник

сегодня, 16:04

Общество
В Усманском районе голубые ели посадили за «колючку»
#клумба #вандалы #защита
16
В Усманском районе голубые ели посадили за «колючку»

сегодня, 15:21

Общество
Семья потерявшейся пенсионерки благодарит неравнодушных липчан
#пропавшие без вести
4
Семья потерявшейся пенсионерки благодарит неравнодушных липчан

сегодня, 15:20

Общество
Липецкое мясо оказалось зараженным кишечной палочкой
#пробы #мясо
28
Липецкое мясо оказалось зараженным кишечной палочкой

сегодня, 14:46

Общество
Школу на Манеже откроют не раньше зимы
#Евгения Уваркина #школа #строительство
97
Школу на Манеже откроют не раньше зимы

сегодня, 14:30

Общество