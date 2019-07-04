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Липецкая вечЁрка: драка в ресторане, приговор чиновнице и доброе дело

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: драка в ресторане, приговор чиновнице и доброе дело

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 4 июля.

Более двух сотен комментариев липчане оставили под новостью «Липчанке сломали нос в «Евразии». Прошлым летом 27-летняя Наталья Перегонцева решила весело провести время со своими друзьями в ТРЦ «Евразия». Веселый вечер закончился дракой и больницей. Обидчик девушки наказан исправительными работами. Липчанка считает, что это слишком мягкий приговор и намерена его обжаловать.

Не менее активно липчане обсуждают уже превращающуюся в долгострой школу на Манеже. Глава города Евгения Уваркина намерена сменить подрядчика строительства, если он не уложится в сроки. Сегодня мэр и ее заместители посетили объект. Выездная проверка показала, что строители не выполняют обещанных объемов. Школу откроют не раньше зимы.

Тем временем в Липецком областном суде слушали апелляцию на приговор для бывшего заместителя начальника УФСИН по Липецкой области Антонины Орловой. Онапризнана виновной в совершении целого ряда преступлений: посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Полковник внутренней службы была приговорена по совокупности преступлений к лишению свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в ИК общего режима. Также ей назначен штраф в размере одного миллиона пятьсот пятидесяти тысяч рублей. Женщина говорит, что «Морально и физически я уже уничтожена».

«Семья потерявшейся пенсионерки благодарит неравнодушных липчан». Семья пропавшей накануне 66-летней Галины Севостьяновой будет молиться за тех, кто заметил потерявшуюся пенсионерку и не прошел мимо беспомощной женщины. Пенсионерку передали врачам, родные нашли ее в больнице.
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#обзор #события #вечёрка

Комментарии (3)

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Почему так мало этои в юбке кознакрадке

19 минут назад
20 какминимум за украденную курицу 5 лет Продажное "правосудие" выходит Липецк всегда впереди планеты всеи
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Ельчанин

27 минут назад
Про недоделанные парки города Ельца где информация?
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В декрете я

31 минуту назад
Посмотрела программу "Точка зрения". Очень обидно за профессионалов своего дела. Надеюсь, кто то из авторов письма в администрацию, увидит этот комментарий. Возьмите, пожалуйста, инициативу в свои руки. Вы должны понимать, что ни руководство администрации, ни их подчинённые, не имеют даже художественного образования. Они понятия не имеют, кто такие и чем отличаются архитекторы, * , дизайнеры и т.д. Они не в курсе, что вы состоите в каких то ассоциациях и чем вы там занимаетесь. Заключите для начала с администрацией или с ее профильными управлениями соглашения о том, по каким вопросам они могут или даже обязаны к вам обращаться. Удачи вам!
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