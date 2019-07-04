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Липецкая вечЁрка: драка в ресторане, приговор чиновнице и доброе дело
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 4 июля.
Более двух сотен комментариев липчане оставили под новостью «Липчанке сломали нос в «Евразии». Прошлым летом 27-летняя Наталья Перегонцева решила весело провести время со своими друзьями в ТРЦ «Евразия». Веселый вечер закончился дракой и больницей. Обидчик девушки наказан исправительными работами. Липчанка считает, что это слишком мягкий приговор и намерена его обжаловать.
Не менее активно липчане обсуждают уже превращающуюся в долгострой школу на Манеже. Глава города Евгения Уваркина намерена сменить подрядчика строительства, если он не уложится в сроки. Сегодня мэр и ее заместители посетили объект. Выездная проверка показала, что строители не выполняют обещанных объемов. Школу откроют не раньше зимы.
Тем временем в Липецком областном суде слушали апелляцию на приговор для бывшего заместителя начальника УФСИН по Липецкой области Антонины Орловой. Онапризнана виновной в совершении целого ряда преступлений: посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Полковник внутренней службы была приговорена по совокупности преступлений к лишению свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в ИК общего режима. Также ей назначен штраф в размере одного миллиона пятьсот пятидесяти тысяч рублей. Женщина говорит, что «Морально и физически я уже уничтожена».
«Семья потерявшейся пенсионерки благодарит неравнодушных липчан». Семья пропавшей накануне 66-летней Галины Севостьяновой будет молиться за тех, кто заметил потерявшуюся пенсионерку и не прошел мимо беспомощной женщины. Пенсионерку передали врачам, родные нашли ее в больнице.
Не менее активно липчане обсуждают уже превращающуюся в долгострой школу на Манеже. Глава города Евгения Уваркина намерена сменить подрядчика строительства, если он не уложится в сроки. Сегодня мэр и ее заместители посетили объект. Выездная проверка показала, что строители не выполняют обещанных объемов. Школу откроют не раньше зимы.
Тем временем в Липецком областном суде слушали апелляцию на приговор для бывшего заместителя начальника УФСИН по Липецкой области Антонины Орловой. Онапризнана виновной в совершении целого ряда преступлений: посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Полковник внутренней службы была приговорена по совокупности преступлений к лишению свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в ИК общего режима. Также ей назначен штраф в размере одного миллиона пятьсот пятидесяти тысяч рублей. Женщина говорит, что «Морально и физически я уже уничтожена».
«Семья потерявшейся пенсионерки благодарит неравнодушных липчан». Семья пропавшей накануне 66-летней Галины Севостьяновой будет молиться за тех, кто заметил потерявшуюся пенсионерку и не прошел мимо беспомощной женщины. Пенсионерку передали врачам, родные нашли ее в больнице.
Почему так мало этои в юбке кознакрадке
Ельчанин
В декрете я