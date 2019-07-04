Происшествия

46 минут назад

В Добринском районе горело сено на площади 320 квадратных метров

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#пожар #сено
В Добринском районе горело сено на площади 320 квадратных метров

Горели 110 тонн

Накануне на пульт связи ОПСП №2 поселка Петровский Добринского района поступило сообщение о пожаре на ул.Механизаторов.

Горел скирд сено прессованный в туках на всей площади 320 квадратных метров, массой 110 тонн.

Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает управление государственной противопожарной спасательной службы.



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#пожар #сено

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Причина пожара

29 минут назад
Знойные колхозники которые горячо драли своих доярок на сене.
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