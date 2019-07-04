Происшествия
46 минут назад
В Добринском районе горело сено на площади 320 квадратных метров
Горели 110 тонн
Накануне на пульт связи ОПСП №2 поселка Петровский Добринского района поступило сообщение о пожаре на ул.Механизаторов.
Горел скирд сено прессованный в туках на всей площади 320 квадратных метров, массой 110 тонн.
Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает управление государственной противопожарной спасательной службы.
Горел скирд сено прессованный в туках на всей площади 320 квадратных метров, массой 110 тонн.
Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает управление государственной противопожарной спасательной службы.
Причина пожара