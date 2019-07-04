Общество

сегодня, 16:55

В Липецке продолжается обновление бульвара Сорокина

6 545
#бульвар Сорокина #реконструкция
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В Липецке продолжается обновление бульвара Сорокина

На бульваре появятся зонированная аллея и современная подсветка 

Сотрудники муниципального «Зеленхоза» произвели санитарную обрезку более чем 50 деревьев. На следующей неделе планируется начать работы по восстановлению газонов.   

Старое покрытие пешеходной зоны, отслужившее более 40 лет, полностью демонтировали. Сейчас продолжается монтаж бордюрного камня. На этой неделе начнут укладывать плитку. Напомним, что по соседству с зоной для прогулок будут созданы полосы для приверженцев активного образа жизни – асфальтированная для велосипедистов и прорезиненная для бегунов. 
По вечерам по обеим сторонам аллеи будут загораться современные энергосберегающие светильники. Предполагается, что опоры будут выполнены в едином стиле. Их в качестве подарка родному городу предоставит один из предпринимателей. Специалистами предприятия «Горсвет» прокладывается кабель. Кроме того, рассматривается возможность установки торшеров на смотровых площадках. Декоративная подсветка украсит и  памятник художнику Виктору Сорокину. Монумент должен стать знаковым местом бульвара. Это дань памяти знаменитому липчанину, совместный вклад в благоустройство города творческого сообщества и предпринимателей.

По словам специалистов профильного департамента, скамейки и фонари, которые прежде размещались здесь, установят других районах Липецка. 

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, большая часть работ, стоимостью порядка 25 миллионов рублей, финансируется из средств предпринимателей, сообщает пресс – служба администрации Липецка. 

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6 545
#бульвар Сорокина #реконструкция
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Комментарии (6)

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И снова...

3 минуты назад
ПЛИТКА. БОРДЮРЫ. ВСЁ ЯСНО.
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Липчанин

20 минут назад
Список меценатов с суммами пожертвований, названиями организаций и контактными телефонами. Мы должны знать героев.
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Вальтер с кладбища

36 минут назад
Я, спасибо.
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Я

40 минут назад
Вальтер с кладбища, это они так обзывают аллею на ул. Ленина, где памятник Битлз.
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Вальтер с кладбища

50 минут назад
А где этот бульвар?
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Пенсии маловато опк

сегодня, 17:07
Вот и обкладываемся плиткой. И огораживаемся бордюрами. Уже не смешно, блин. Весь город знает. А сделать ничего не могут.
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