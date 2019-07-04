Общество

53 минуты назад

В Липецке появился лже-гаишник

7 1369
В Липецке появился лже-гаишник

Он останавливает водителей палкой и убегает

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В редакцию прислали видео, на котором парень на проспекте Победы, останавливает палкой, словно заправский сотрудник ДПС, машины. 

Когда один из водителей  притормозил, парень покинул свой «пост», спасаясь бегством.  

7 1369

Комментарии (7)

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Перри Мейсон

15 минут назад
Один покемонов в храме ловил, этот в гаишника выродился. Поколение Ютуба, чё...
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Психиатрическая клиника "Маяк"

23 минуты назад
Бывает, хорошо, еще что просто палкой останавливает, а не своей природной
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МИРОТВОРЕЦ

27 минут назад
наконец то ..... хоть один здравый гаишник ... останавливает и убегает )
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Ого

30 минут назад
Судя по фото, это его машина припаркована. Вопрос: кто ему в/у выдавал?
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В липецке

35 минут назад
Всё УВД-лже сотрудники?
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Мэр Иванов

44 минуты назад
Ну вот на нашем небосклоне взошла новая Звезда. благодаря Г48
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Олан оралов

45 минут назад
Чет наверно соснул
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