Общество
53 минуты назад
В Липецке появился лже-гаишник
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Он останавливает водителей палкой и убегает
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В редакцию прислали видео, на котором парень на проспекте Победы, останавливает палкой, словно заправский сотрудник ДПС, машины.
Когда один из водителей притормозил, парень покинул свой «пост», спасаясь бегством.
Когда один из водителей притормозил, парень покинул свой «пост», спасаясь бегством.
7 1369
Перри Мейсон
Психиатрическая клиника "Маяк"
МИРОТВОРЕЦ
Ого
В липецке
Мэр Иванов
Олан оралов