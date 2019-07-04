Общество
сегодня, 15:21
В Усманском районе голубые ели посадили за «колючку»
Колючей проволокой опутали клумбу в Новоуглянке
Как сообщает паблик «Подслушано Усмань», в районе нашли способ сохранения ценных растений, окружив клумбу с высаженными голубыми елями колючей проволокой-егозой.
Примечательно, что клумба «за колючкой» находится в Новоуглянке, где расположена женская колония №7.
Примечательно, что клумба «за колючкой» находится в Новоуглянке, где расположена женская колония №7.
Викторм
Липа
циклоп.
Ирина
Ха
местный
Sevv