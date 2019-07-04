Общество

сегодня, 15:21

В Усманском районе голубые ели посадили за «колючку»

7 632
#клумба #вандалы #защита
В Усманском районе голубые ели посадили за «колючку»

Колючей проволокой опутали клумбу в Новоуглянке

Как сообщает паблик «Подслушано Усмань», в районе нашли способ сохранения ценных растений, окружив клумбу с высаженными голубыми елями колючей проволокой-егозой. 

Примечательно, что клумба «за колючкой» находится в Новоуглянке, где расположена женская колония №7.

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#клумба #вандалы #защита

Комментарии (7)

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Викторм

1 минуту назад
Бессмысленно всё это. Сразу крупные надо сажать. Чтобы быдлота утащить не могла.
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Липа

31 минуту назад
Ирина, точно
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циклоп.

50 минут назад
Надо было заминировать.
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Ирина

сегодня, 15:41
Как же правда быдло надоело. Ничего нельзя ни посадить ни украсить. Тупоголовые сразу считают своим долгом выкопать, обломать. А иногда и мамаши своим недоноскам разрешают это все делать. Никогда у нас не будет красоты...
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Ха

сегодня, 15:32
2 фуфайки и нет елочки
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местный

сегодня, 15:29
захотят своруют хоть забором 3х метровым огороди
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Sevv

сегодня, 15:28
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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