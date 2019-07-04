Общество

сегодня, 15:20

Семья потерявшейся пенсионерки благодарит неравнодушных липчан

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#пропавшие без вести
Семья потерявшейся пенсионерки благодарит неравнодушных липчан

Накануне женщина исчезла в районе 12 микрорайона.

Семья пропавшей накануне 66-летней Галины Севостьяновой благодарит тех, кто заметил потерявшуюся пенсионерку и вызвал врачей. Родственники липчанки очень признательны тем, кто не прошел мимо беспомощной женщины.

- Мы нашли бабушку в больнице на 8 микрорайоне. Рано утром ее заметили на улице случайные прохожие. Они вызвали скорую, и бабушку привезли в больницу. Всю ночь она где-то бродила, замерзла, испугалась, - рассказала внучка пропавшей. - К счастью, с ней, в общем, все хорошо. Мы будем молиться за тех, кто помог нашей бабушке. К сожалению, не знаем, кто был ее спасителями. Очень отрадно, что в городе много отзывчивых неравнодушных людей.

Напомним, вчера днем женщина исчезла во время прогулки с мужем в 12 микрорайоне. Поиски пенсионерки осложнило то, что она страдает провалами памяти.

Фото: twimg.com
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#пропавшие без вести

Комментарии (3)

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это я

сегодня, 15:46
это яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто яэто я
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Личи

сегодня, 15:46
А теперь уже вы позаботьтесь о ней. Как он мог проглядеть ее, если знает, что у нее проблемы?? Халатное отношение
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Sevv

сегодня, 15:29
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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