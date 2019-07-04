Общество
сегодня, 15:20
Семья потерявшейся пенсионерки благодарит неравнодушных липчан
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Накануне женщина исчезла в районе 12 микрорайона.
Семья пропавшей накануне 66-летней Галины Севостьяновой благодарит тех, кто заметил потерявшуюся пенсионерку и вызвал врачей. Родственники липчанки очень признательны тем, кто не прошел мимо беспомощной женщины.
- Мы нашли бабушку в больнице на 8 микрорайоне. Рано утром ее заметили на улице случайные прохожие. Они вызвали скорую, и бабушку привезли в больницу. Всю ночь она где-то бродила, замерзла, испугалась, - рассказала внучка пропавшей. - К счастью, с ней, в общем, все хорошо. Мы будем молиться за тех, кто помог нашей бабушке. К сожалению, не знаем, кто был ее спасителями. Очень отрадно, что в городе много отзывчивых неравнодушных людей.
Напомним, вчера днем женщина исчезла во время прогулки с мужем в 12 микрорайоне. Поиски пенсионерки осложнило то, что она страдает провалами памяти.
Фото: twimg.com
- Мы нашли бабушку в больнице на 8 микрорайоне. Рано утром ее заметили на улице случайные прохожие. Они вызвали скорую, и бабушку привезли в больницу. Всю ночь она где-то бродила, замерзла, испугалась, - рассказала внучка пропавшей. - К счастью, с ней, в общем, все хорошо. Мы будем молиться за тех, кто помог нашей бабушке. К сожалению, не знаем, кто был ее спасителями. Очень отрадно, что в городе много отзывчивых неравнодушных людей.
Напомним, вчера днем женщина исчезла во время прогулки с мужем в 12 микрорайоне. Поиски пенсионерки осложнило то, что она страдает провалами памяти.
Фото: twimg.com
3 1040
это я
Личи
Sevv