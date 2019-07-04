Общество
55 минут назад
Прокуратура области: очередь в поликлинику была вызвана сбоем в работе компьютера
Козлом отпущения назначен программист.
По поручению прокуратуры области прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку по публикации GOROD48 «В липецкую поликлинику № 5 очередь занимают в 5 часов утра».
На сайте ведомства указано, что в этой поликлинике 28 декабря прошлого года запущен «приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь». Данным проектом запланировано увеличение вдвое времени работы врачей с населением, сокращение времени записи на прием, очередь к врачу и времени ожидания пациента перед медицинским кабинетом. «Установлено, что 21.05.2019 произошел сбой в программном обеспечении «Электронная регистратура». Длительная настройка программы была вызвана некорректной работой программиста медицинского учреждения, что повлекло нарушение прав граждан на доступную медицинскую помощь. По результатам проверки в адрес руководителя поликлиники прокурор внес представление с требованием принять организационные меры по недопущению подобных ситуаций, а также привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц».
Итак, козлом отпущения назначен программист.
Напомним, что в публикации, на которую обратили внимание в прокуратуре, речь шла главным образом не о том, на чем сосредоточились люди в погонах, а о другом: возмущении пациентов отсутствием талонов к врачам и невозможностью попасть к узким специалистам в день визита в лечебное учреждение (поликлиника обслуживает 17 участков, а в штате поликлиники - всего восемь терапевтов). Выходит, один врач работает за двоих. А коль так, очередям быть!
На сайте ведомства указано, что в этой поликлинике 28 декабря прошлого года запущен «приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь». Данным проектом запланировано увеличение вдвое времени работы врачей с населением, сокращение времени записи на прием, очередь к врачу и времени ожидания пациента перед медицинским кабинетом. «Установлено, что 21.05.2019 произошел сбой в программном обеспечении «Электронная регистратура». Длительная настройка программы была вызвана некорректной работой программиста медицинского учреждения, что повлекло нарушение прав граждан на доступную медицинскую помощь. По результатам проверки в адрес руководителя поликлиники прокурор внес представление с требованием принять организационные меры по недопущению подобных ситуаций, а также привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц».
Итак, козлом отпущения назначен программист.
Напомним, что в публикации, на которую обратили внимание в прокуратуре, речь шла главным образом не о том, на чем сосредоточились люди в погонах, а о другом: возмущении пациентов отсутствием талонов к врачам и невозможностью попасть к узким специалистам в день визита в лечебное учреждение (поликлиника обслуживает 17 участков, а в штате поликлиники - всего восемь терапевтов). Выходит, один врач работает за двоих. А коль так, очередям быть!
Плохо
Самый
ттт
Мычат вместе
жительница
16 мкрн
Макс
Какие люди
Привет от Сбера
Ржунемагу