Общество

55 минут назад

Прокуратура области: очередь в поликлинику была вызвана сбоем в работе компьютера

15 856
#медицина
Прокуратура области: очередь в поликлинику была вызвана сбоем в работе компьютера

Козлом отпущения назначен программист.

По поручению прокуратуры области прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку по публикации GOROD48 «В липецкую поликлинику № 5 очередь занимают в 5 часов утра».

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На сайте ведомства указано, что в этой поликлинике 28 декабря прошлого года запущен «приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь». Данным проектом запланировано увеличение вдвое времени работы врачей с населением, сокращение времени записи на прием, очередь к врачу и времени ожидания пациента перед медицинским кабинетом. «Установлено, что 21.05.2019 произошел сбой в программном обеспечении «Электронная регистратура». Длительная настройка программы была вызвана некорректной работой программиста медицинского учреждения, что повлекло нарушение прав граждан на доступную медицинскую помощь. По результатам проверки в адрес руководителя поликлиники прокурор внес представление с требованием принять организационные меры по недопущению подобных ситуаций, а также привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц».

Итак, козлом отпущения назначен программист.

Напомним, что в публикации, на которую обратили внимание в прокуратуре, речь шла главным образом не о том, на чем сосредоточились люди в погонах, а о другом: возмущении пациентов отсутствием талонов к врачам и невозможностью попасть к узким специалистам в день визита в лечебное учреждение (поликлиника обслуживает 17 участков, а в штате поликлиники - всего восемь терапевтов). Выходит, один врач работает за двоих. А коль так, очередям быть!
15 856
#медицина

Комментарии (15)

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Плохо

1 минуту назад
Лишь то ,что с каждым днём будет только "лучше "!.
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Самый

2 минуты назад
Большой и страшный сбой произошёл 18 марта ,Когда "не тот" квадратик закрашивали!, А теперь наслаждайтесь распрекрасной жизнью !.
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ттт

12 минут назад
а че вот эту "Электронную регистратуру" тыжпрограммист прямо там, сидя в очереди к терапевту, сочинял?
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Мычат вместе

13 минут назад
В любую поликлинику нужно занимать очередь в 5 утра. Мы все об этом знаем
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жительница

18 минут назад
целевые направления для студентов ежегодно дают, только студенты не возвращаются в Липецк.
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16 мкрн

20 минут назад
Ложь на лжи и ложью погоняет. Сначала руководство поликлиники плело плетушки , что проблема вызвана доп. диспансеризацией, теперь вот прокуратура определила программиста в виноватые. Но такая проблема в этой пол-ке последние лет 10. Талон НИКОГДА нельзя взять к терапевту в день посещения. Можно всю эту богадельню называть и «умной поликлиникой» и «бережливой» и тд тп, ничего не изменится - люди там не умеют и не хотят работать, часть врачей совершенно некомпетентна, а мл. медперсонал словно повинность отбывает хрдит по кругу сменяя врачей и кабинеты(ситуация «ой, я сегодня с другим врачом и ничего не знаю-сплошь и рядом). В общем, ничего не меняется, а деньги вбухивают в пустоту.
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Макс

20 минут назад
брешете. у них каждый день такие "сбои"
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Какие люди

22 минуты назад
Вот где надо опрос проводить о качестве медицинского обслуживания в городе Липецке! И почему в сёла присылают бригады врачей для обследования людей,строят ФАБы, а липчанин не может элементарно к врачу только ЗАПИСАТЬСЯ! О лечении и контакте с доктором я молчу!
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Привет от Сбера

29 минут назад
Оцифровка населения идет успешно! Инвестиций только маловато, а так инновации прут, стартапы давят, не успевают коворкинги собирать.
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Ржунемагу

30 минут назад
Программист развалил всю медицину в пипецке
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