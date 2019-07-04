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Бунинские аллеи благоустроят к ноябрю

6 345
#благоустройство #тендер
1
Бунинские аллеи благоустроят к ноябрю

Управление главного смотрителя занялось поиском подрядчика на работы по благоустройству сквера на улице Водопьянова. На облагораживание территории готовы потратить до 1 197 500 рублей. Проект финансируется из городского бюджета. Благоустройство сквера планируют завершить к 1 ноября.

Благоустройство сквера начнется сразу посл заключения контракта. Во-первых, подрядчик должен заняться растительностью. В сквере опилят и выкорчуют старые «скелетные» деревья, уберут пни. Потом строители займутся полотном пешеходных дорожек. Тротуарная дорожка со стороны улицы Папина протянется на 107 метров, ее общая площадь - 256 квадратных метров. Пешеходная зона со стороны ТЦ «Октябрьский» - 23 метра, или 34,5 «квадрата» общей площади. Обе дорожки замостят серой плиткой.

Впервые о появлении нового сквера в Липецке заговорили в прошлом августе. Уже в сентября за счет экономии бюджетных средств удалось приступить к благоустройству пешеходной зоны. В конце прошлого года депутаты одобрили название сквера — Бунинские аллеи.
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#благоустройство #тендер
1

Комментарии (6)

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ВРИО Бунина

10 минут назад
надо сначала 1-ю часть аллеи доделать, скамейки недостающие поставить, вместо напёрстков из фольги - большие мусорные урны, и асфальтовую дорожку во 2-й половине аллеи (если будет) сделать пошире. + освещение + пешеходные выходы без бордюр, сколько можно их перешагивать?
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Ф1

19 минут назад
Ага, конечно... Закоулки это сильно!)
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Ф1

21 минуту назад
Бунин рыдает...
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Ага, конечно...

33 минуты назад
Да назовите вы их хоть Королёвские бредни, хоть Артамоновские сказки, хоть Уваркинские закоулки, как не было там порядка, так и не будет. Только бабло бюджетное списывают, да басни рассказывают уже который год.
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В декрете я

49 минут назад
Уж будьте любезны, побольше мест, на которых людям можно разместиться, запланируйте. И отгородить сквер зеленью от проезжей части.
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48

57 минут назад
Да уж! Хотелось бы что б получилось красиво и удобно!
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