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Бунинские аллеи благоустроят к ноябрю
Управление главного смотрителя занялось поиском подрядчика на работы по благоустройству сквера на улице Водопьянова. На облагораживание территории готовы потратить до 1 197 500 рублей. Проект финансируется из городского бюджета. Благоустройство сквера планируют завершить к 1 ноября.
Впервые о появлении нового сквера в Липецке заговорили в прошлом августе. Уже в сентября за счет экономии бюджетных средств удалось приступить к благоустройству пешеходной зоны. В конце прошлого года депутаты одобрили название сквера — Бунинские аллеи.
ВРИО Бунина
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Ф1
Ага, конечно...
В декрете я
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