В Липецкой области сухо и сильный ветер

В ближайшие сутки Липецкая область окажется на восточной периферии антициклона - осадки не ожидаются.

В субботу погоду на территории региона будет определять проходящий атмосферный фронт, который принесет с собой повсеместные небольшие и умеренные дожди. Неустойчивая погода сохранится и в воскресенье, 7 июля. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов, что на 2-4 градуса ниже нормы.



В центральных районах области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек., местами порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем - от 19 до 24 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 21 до 23 градусов тепла.



День 5 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов тепла.



