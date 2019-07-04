Грабитель умчался на такси с места преступления

Безработный мужчина решил заработать на перепродаже алкоголя.

Советский районный суд города Липецка вынес приговор безработному мужчине, уроженцу Тамбовской области, по делу о грабеже. Ранее мужчина был неоднократно судим за нелегальный оборот наркотиков, кражи, угрозу убийством и незаконное изготовление оружия.



Подсудимый признался в том, что совершил грабеж 25 июля 2018 года. Днем он зашел в магазин с целью украсть и перепродать спиртное. Он незаметно взял со стеллажа три бутылки виски и спрятал алкоголь в рукава своей куртки и за пояс брюк. Злоумышленник насторожил сотрудника торговой сети — инспектора по предотвращению потерь, тот попросил покупателя подойти, но мужчина бросился наутёк. Инспектор кинулся за грабителем, кричал ему вслед, но преступнику удалось оторваться. Злоумышленник подбежал к такси, прыгнул в машину и попросил водителя отвезти его на Центральный рынок. Там грабитель продал спиртное случайному прохожему. Преступника вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Ущерб магазина от преступления составил 606 рублей. Подсудимый пожелал полностью его возместить.



С учетом прошлых неотбытых судимостей грабителя приговорили к 1 году и 10 месяцам заключения в колонии строгого режима.