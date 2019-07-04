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Липчане — костяк отдыхающих в Евпатории

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#туризм #Крым
Липчане — костяк отдыхающих в Евпатории

В администрации крымского города подсчитали туристов.

Сотрудники городской администрации Евпатории подсчитали, из каких регионов страны приезжает больше всего туристов – лидируют Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на первого заместителя главы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка.

География туристов, приезжающих в Евпаторию — это регионы ЦФО (Москва, Липецк и Московская область), на которые приходится 38% приехавших в Евпаторию, а также Северо-Западный ФО (Санкт-Петербург), откуда прибыли 20% туристов. Из Южного федерального округа прибыли 15%, из ФО Югра – 10%, из Сибирского ФО – 5%, Дальневосточного ФО – 2% и 1% – из Уральского ФО. На крымчан приходится 9% от числа отдохнувших в Евпатории. Всего с начала 2019 года в Евпатории отдохнули 107 тысяч человек, в том числе более 45 тысяч детей, что на 15% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Популярностью у туристов пользуются активные виды отдыха и оздоровление.
5 828
#туризм #Крым

Комментарии (5)

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Ктулху

2 минуты назад
Для планирующих отдых в Крыму. Сведения. Море холодное. реально холодное, берите, тёплые вещи. Ночью холодно, днём жарко, очень жарко. Деревьев там особо нет, спрятаться негде. Продукты и товары дешёвые, цены как в Москве, 0,5 ряженки -100 рублей, бутылка Липецкой -50. Везде очереди. Везде надо платить. До деньгам: дешевле слетать в Турцию. Но это не патриотично. Крым наш! Дорогой, неуютный, грязный. Но НАШ.
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Юрок Алтушок.

28 минут назад
В нашем годюжнике, только один чувак может позволить себе кататься в Мюнхен.
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На какой *

39 минут назад
Люди едут
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124

47 минут назад
Везде БыдлоЛипецк загадил все места
ответить

123

51 минуту назад
Засодили стоимость поездок за рубеж по самый, самый! Теперь вот так..., едут в крым думая, что экономят! Приезжают и от цен ох..., ну некоторые с собой картохи с дачи берут! Зато инфляции нет!
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