Общество
сегодня, 09:43
Липчане — костяк отдыхающих в Евпатории
В администрации крымского города подсчитали туристов.
Сотрудники городской администрации Евпатории подсчитали, из каких регионов страны приезжает больше всего туристов – лидируют Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на первого заместителя главы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка.
География туристов, приезжающих в Евпаторию — это регионы ЦФО (Москва, Липецк и Московская область), на которые приходится 38% приехавших в Евпаторию, а также Северо-Западный ФО (Санкт-Петербург), откуда прибыли 20% туристов. Из Южного федерального округа прибыли 15%, из ФО Югра – 10%, из Сибирского ФО – 5%, Дальневосточного ФО – 2% и 1% – из Уральского ФО. На крымчан приходится 9% от числа отдохнувших в Евпатории. Всего с начала 2019 года в Евпатории отдохнули 107 тысяч человек, в том числе более 45 тысяч детей, что на 15% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.
Популярностью у туристов пользуются активные виды отдыха и оздоровление.
География туристов, приезжающих в Евпаторию — это регионы ЦФО (Москва, Липецк и Московская область), на которые приходится 38% приехавших в Евпаторию, а также Северо-Западный ФО (Санкт-Петербург), откуда прибыли 20% туристов. Из Южного федерального округа прибыли 15%, из ФО Югра – 10%, из Сибирского ФО – 5%, Дальневосточного ФО – 2% и 1% – из Уральского ФО. На крымчан приходится 9% от числа отдохнувших в Евпатории. Всего с начала 2019 года в Евпатории отдохнули 107 тысяч человек, в том числе более 45 тысяч детей, что на 15% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.
Популярностью у туристов пользуются активные виды отдыха и оздоровление.
Ктулху
Юрок Алтушок.
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