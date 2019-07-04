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сегодня, 09:15

«Раненбургское застолье» включили в топ-10 вкусных фестивалей России

3 609
#туризм #фестиваль
«Раненбургское застолье» включили в топ-10 вкусных фестивалей России

Эксперты выбрали самые интересные для туристов гастрономические события июля.

Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг самых лучших и популярных у туристов опен-эйр гастрономических фестивалей и праздников еды на открытом воздухе в регионах России в июле 2019 года. Самые интересные гастрономические туры по России на этот месяц — это путешествия на выходные дни на уличные фестивали еды в Липецкой, Владимирской, Рязанской, Ростовской областях и в Татарстане.

Среди фестивалей Липецкой области лучшим назвали «Раненбургское застолье», которое традиционно проходит в Чаплыгине в конце июля. Фестиваль оказался на первой строчке рейтинга. VI Международный гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье» пройдет 27 июля. В программе — театрализованное шествие артистов и участников фестиваля в костюмах исторических персонажей разных эпох и народных костюмов жителей Раненбургского уезда 19 веке. В городском парке в печах, на кострах, вертелах и мангалах, в котлах, чугунах и в тыквах лучшие повара района приготовят фирменные угощения по старинным рецептам, включая пирог с символикой фестиваля, который с каждым годом становится на 1 метр больше. Также в программе — выступления артистов, конкурсы частушечников и гармонистов, хороводы с участниками фольклорных коллективов, народные игры и забавы, спортивные состязания, выставки из фондов музеев и мастеров декоративно-прикладного творчества, а также мастер-классы мастеров ремесел.

Рейтинг представлен по результатам анализа посещаемости и уникальности июльских гастрономических событий.В 2018 году фестиваль «Раненбургское застолье» посетили 20 тысяч человек, уточняют авторы исследования.
3 609
#туризм #фестиваль

Комментарии (3)

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Не важно

21 минуту назад
Самодеятельность в области на запредельном уровне. Столько любителей побухать, потом спеть и побрехать я нигде не видела. колхоз в самом расцвете сил.
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Тара

сегодня, 09:46
маловата, надо мешки из под картохи брать.
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Гость

сегодня, 09:39
И таблетки от жадности не забудьте подвезти, когда бесплатную кашу и пирог раздавать будете, особенно пенсионерам и инвалидам.
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