НЛМК Live

13 минут назад

На НЛМК выбрали лучшего экскаваторщика

65
#конкурс
На НЛМК выбрали лучшего экскаваторщика

На НЛМК подвели итоги конкурса среди машинистов экскаваторов, в котором участвовало более 40 лучших специалистов из четырех подразделений предприятия.

После проверки теоретических знаний конкурсанты выполняли практическое задание. Высокое профессиональное мастерство и отточенные навыки управления крупногабаритной техникой они показывали в исполнении таких непростых элементов, как с помощью ковша экскаватора снять каску со столба, забить гвоздь, закрыть спичечный коробок и других.  

Точнее и правильнее всех с заданиями справился Владимир Косарев, представитель второго конвертерного цеха, который и стал победителем конкурса. Лучшим молодым машинистом экскаватора жюри назвало Сергея Успенского из агломерационного цеха.   

Кроме денежных премий всех победителей и призеров наградили нагрудными значками, дипломами, сувенирами и подарочными сертификатами в спортивные комплексы «Спортпарк» и «Нептун». Победители также получат надбавки за профессиональное мастерство.  

В 2019 году на НЛМК пройдет 36 различных конкурсов профессионального мастерства, в том числе 31 -  по основным рабочим специальностям. Впервые организуют состязания среди лучших газорезчиков и водителей БелАЗов. В этом году также продолжатся традиционные конкурсы «Молодой специалист», «Лучший наставник», «Инженер года», «Мастер года» и «Молодой лидер».  Студенты базовых учебных заведений комбината в течение года смогут стать зрителями финальной части профессиональных состязаний лучших специалистов предприятия, сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.
65
#конкурс

Еще в рубрике

Фонд НЛМК «Милосердие» организовал бесплатное питание для нуждающихся липчан
#благотворительность #фонд «Милосердие»
Фонд НЛМК «Милосердие» организовал бесплатное питание для нуждающихся липчан

вчера, 10:50

НЛМК Live
НЛМК преобразит парк Металлургов в современное экопространство
#парк Металлургов #благоустройство
НЛМК преобразит парк Металлургов в современное экопространство

02.07.2019 10:17

НЛМК Live
Агломерационный цех ПАО НЛМК отметил 55-летний юбилей
#НЛМК
Агломерационный цех ПАО НЛМК отметил 55-летний юбилей

01.07.2019 13:19

НЛМК Live
Корпоративные Игры НЛМК вышли на космический уровень (ФОТО)
#Корпоративные Игры НЛМК
Корпоративные Игры НЛМК вышли на космический уровень (ФОТО)

30.06.2019 18:19

НЛМК Live
Корпоративные Игры НЛМК стали праздником и для спортсменов, и для болельщиков
#Корпоративные Игры НЛМК
Корпоративные Игры НЛМК стали праздником и для спортсменов, и для болельщиков

29.06.2019 20:10

НЛМК Live
НЛМК приглашает липчан на спортивный праздник
#физкультура
НЛМК приглашает липчан на спортивный праздник

26.06.2019 11:21

НЛМК Live