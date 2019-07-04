На НЛМК выбрали лучшего экскаваторщика

На НЛМК подвели итоги конкурса среди машинистов экскаваторов, в котором участвовало более 40 лучших специалистов из четырех подразделений предприятия.

После проверки теоретических знаний конкурсанты выполняли практическое задание. Высокое профессиональное мастерство и отточенные навыки управления крупногабаритной техникой они показывали в исполнении таких непростых элементов, как с помощью ковша экскаватора снять каску со столба, забить гвоздь, закрыть спичечный коробок и других.



Точнее и правильнее всех с заданиями справился Владимир Косарев, представитель второго конвертерного цеха, который и стал победителем конкурса. Лучшим молодым машинистом экскаватора жюри назвало Сергея Успенского из агломерационного цеха.



Кроме денежных премий всех победителей и призеров наградили нагрудными значками, дипломами, сувенирами и подарочными сертификатами в спортивные комплексы «Спортпарк» и «Нептун». Победители также получат надбавки за профессиональное мастерство.



В 2019 году на НЛМК пройдет 36 различных конкурсов профессионального мастерства, в том числе 31 - по основным рабочим специальностям. Впервые организуют состязания среди лучших газорезчиков и водителей БелАЗов. В этом году также продолжатся традиционные конкурсы «Молодой специалист», «Лучший наставник», «Инженер года», «Мастер года» и «Молодой лидер». Студенты базовых учебных заведений комбината в течение года смогут стать зрителями финальной части профессиональных состязаний лучших специалистов предприятия, сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.

