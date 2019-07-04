62 липчанина стали потерпевшими по делу «Верного решения»

Организаторы потребительского кооператива исчезли с 12 000 000 рублей.

Отдел по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Липецку расследует 18 уголовных дел, возбужденных по факту мошенничества.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по предварительной версии, в период с 2018 по 2019 год неустановленный следствием человек, выступая в качестве представителя председателя кредитного потребительского кооператива «Верное решение», расположенного на проспекте Победы,29 в Липецке, завладел деньгами 62 жителей Липецкой области на общую сумму свыше 12 миллионов рублей. Руководство кооператива обещало потерпевшим высокие проценты по вкладам. Некоторое время деньги действительно исправно выплачивали. В феврале 2019 года вкладчикам перестали приходить начисления по процентам. В марте 2019 года потерпевшие, заподозрив неладное, решили забрать деньги. Однако руководство кредитного потребительского кооператива внезапно перестало выходить на связь, а офис кооператива оказался закрыт.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления, документированию противоправной деятельности подозреваемых. Санкции данных статей Уголовного Кодекса РФ предусматривают максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, полицейские располагают информацией о том, что потерпевших может быть больше. Поэтому сотрудники полиции просят всех, кто пострадал от действий кредитного потребительского кооператива «Верное решение», обращаться в отдел по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку по адресу: г. Липецк, ул. Талалихина, д. 9, контактный телефон: 8(4742) 25-92-50, 02 или в ближайшее отделение полиции.