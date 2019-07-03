Происшествия

36 минут назад

Под Липецком «ВАЗ» врезался в дорожную технику и перевернулся

1 197
#авария #ДТП
Под Липецком «ВАЗ» врезался в дорожную технику и перевернулся

Сегодня около 15.00 в селе Вербилово Липецкого района перевернулся автомобиль «ВАЗ-2115». Водитель машины оказался в больнице.

- Водитель «ВАЗа» не справился с управлением и машина опрокинулась, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Водителя госпитализировали в ЦРБ Липецкого района.
 
Свидетели аварии рассказывают, что водитель «ВАЗа» на повороте попытался обогнать технику дорожной службы, не сумел «войти в поворот», слетел на обочину и машина перевернулась.  При этом в автомобиле кроме водителя находился еще один мужчина. Его зажало в салоне и потребовалась помощь спасателей. 



1 197
#авария #ДТП

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

важняк

9 минут назад
колхозная свинота,тапком давил сцука.
ответить

Еще в рубрике

На улице Ильича в Липецке автомобиль свалился в раскоп коммунальщиков
#авария #ДТП
20
На улице Ильича в Липецке автомобиль свалился в раскоп коммунальщиков

сегодня, 18:34

Происшествия
Окровавленного мужчину увезли с сокольской остановки
#драка
37
Окровавленного мужчину увезли с сокольской остановки

сегодня, 17:04

Происшествия
В Липецке арестован обвиняемый по делу о смертельном ДТП
#Авария #ДТП
9
В Липецке арестован обвиняемый по делу о смертельном ДТП

сегодня, 16:34

Происшествия
Пенсионерка пропала во время прогулки
#пропавшие без вести
1
Пенсионерка пропала во время прогулки

сегодня, 16:30

Происшествия
Липчанину в Тамбовской области прострелили ноги и откусили кончик носа
#драка #стрельба
28
Липчанину в Тамбовской области прострелили ноги и откусили кончик носа

сегодня, 15:44

Происшествия
В Липецкой области надругались над 8-летним мальчиком
#насильственные действия сексуального характера
118
В Липецкой области надругались над 8-летним мальчиком

сегодня, 12:15

Происшествия