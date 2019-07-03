Под Липецком «ВАЗ» врезался в дорожную технику и перевернулся

Сегодня около 15.00 в селе Вербилово Липецкого района перевернулся автомобиль «ВАЗ-2115». Водитель машины оказался в больнице.

- Водитель «ВАЗа» не справился с управлением и машина опрокинулась, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Водителя госпитализировали в ЦРБ Липецкого района.



Свидетели аварии рассказывают, что водитель «ВАЗа» на повороте попытался обогнать технику дорожной службы, не сумел «войти в поворот», слетел на обочину и машина перевернулась. При этом в автомобиле кроме водителя находился еще один мужчина. Его зажало в салоне и потребовалась помощь спасателей.







