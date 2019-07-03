36 минут назад
Под Липецком «ВАЗ» врезался в дорожную технику и перевернулся
Сегодня около 15.00 в селе Вербилово Липецкого района перевернулся автомобиль «ВАЗ-2115». Водитель машины оказался в больнице.
Свидетели аварии рассказывают, что водитель «ВАЗа» на повороте попытался обогнать технику дорожной службы, не сумел «войти в поворот», слетел на обочину и машина перевернулась. При этом в автомобиле кроме водителя находился еще один мужчина. Его зажало в салоне и потребовалась помощь спасателей.
важняк