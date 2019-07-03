В России
55 минут назад
Чешский депутат заявил о последствиях для бюджета из-за запрета рейсов
129
Конфликт авиационных властей России и Чехии, из-за которого едва не прекратились прямые перелеты между двумя странами, может привести к негативным последствиям для экономики республики. Об этом «Известиям» заявил член палаты депутатов чешского парламента Ярослав Голик.
«Зарубежные туристы — это всегда дополнительный доход в бюджет страны. Я надеюсь, что проблема действительно не связана с политикой и все стороны сядут за стол переговоров и смогут в скором времени найти решение», — заявил он.
Если ситуация не нормализуется в ближайшее время, то для российских авиаперевозчиков это также чревато финансовыми потерями, сказал «Известиям» директор научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд.
По данным трех источников «Известий» в авиаотрасли РФ, чешская сторона попросила Россию согласовать постоянное разрешение на перелеты по транссибирскому маршруту.
В ответ Москва запросила дополнительные рейсы в Прагу. Чешская сторона отказалась, и Россия «перекрыла» ее авиакомпаниям транссибирские перелеты, а Прага, в свою очередь, запретила полеты российским авиакомпаниям.
«Зарубежные туристы — это всегда дополнительный доход в бюджет страны. Я надеюсь, что проблема действительно не связана с политикой и все стороны сядут за стол переговоров и смогут в скором времени найти решение», — заявил он.
Если ситуация не нормализуется в ближайшее время, то для российских авиаперевозчиков это также чревато финансовыми потерями, сказал «Известиям» директор научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд.
По данным трех источников «Известий» в авиаотрасли РФ, чешская сторона попросила Россию согласовать постоянное разрешение на перелеты по транссибирскому маршруту.
В ответ Москва запросила дополнительные рейсы в Прагу. Чешская сторона отказалась, и Россия «перекрыла» ее авиакомпаниям транссибирские перелеты, а Прага, в свою очередь, запретила полеты российским авиакомпаниям.
129