В России

55 минут назад

Чешский депутат заявил о последствиях для бюджета из-за запрета рейсов

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#авиаперелеты
Конфликт авиационных властей России и Чехии, из-за которого едва не прекратились прямые перелеты между двумя странами, может привести к негативным последствиям для экономики республики. Об этом «Известиям» заявил член палаты депутатов чешского парламента Ярослав Голик.   

«Зарубежные туристы — это всегда дополнительный доход в бюджет страны. Я надеюсь, что проблема действительно не связана с политикой и все стороны сядут за стол переговоров и смогут в скором времени найти решение», — заявил он.  

Если ситуация не нормализуется в ближайшее время, то для российских авиаперевозчиков это также чревато финансовыми потерями, сказал «Известиям» директор научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд.  

По данным трех источников «Известий» в авиаотрасли РФ, чешская сторона попросила Россию согласовать постоянное разрешение на перелеты по транссибирскому маршруту.  

В ответ Москва запросила дополнительные рейсы в Прагу. Чешская сторона отказалась, и Россия «перекрыла» ее авиакомпаниям транссибирские перелеты, а Прага, в свою очередь, запретила полеты российским авиакомпаниям. 
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#авиаперелеты

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