Общество

58 минут назад

Из-за ремонтных работ изменится схема движения садоводческого автобуса №23

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#транспорт
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Из-за ремонтных работ изменится схема движения садоводческого автобуса №23
В связи с проведением ремонта водоотвода по ул. Кротевича с 4 июля до окончания работ движение автобуса по садоводческому маршруту № 23 «Быханов сад - сады «НЛМК» в направлении садоводческих товариществ будет осуществляться по схеме «…пр-д Шишкина – ул. Урицкого – сады «НЛМК», сообщают в департаменте транспорта.

Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82.

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#транспорт
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