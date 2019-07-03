Из-за ремонтных работ изменится схема движения садоводческого автобуса №23

В связи с проведением ремонта водоотвода по ул. Кротевича с 4 июля до окончания работ движение автобуса по садоводческому маршруту № 23 «Быханов сад - сады «НЛМК» в направлении садоводческих товариществ будет осуществляться по схеме «…пр-д Шишкина – ул. Урицкого – сады «НЛМК», сообщают в департаменте транспорта.



Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82.



