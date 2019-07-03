В России
сегодня, 16:59
Посольство США в Москве занялось сокращением сроков выдачи виз
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Посольство США в России занялось оптимизацией процесса оформления виз. Об этом рассказала пресс-служба дипмиссии.
Как сообщают «Известия», очереди на собеседование для получения визы уже снизились в генконсульствах в Екатеринбурге (до 45 дней) и во Владивостоке (до 14 дней). В столице длительность очереди, как и в 2018 году, составляет 300 дней.
В Совете Федерации считают, что такой срок связан больше с политическими, чем с техническими причинами. В посольстве отметили, что время ожидания зависит от многих причин, включая сезонный спрос. Кроме того, влияние оказало закрытие консульства в Санкт-Петербурге и решение российских властей сократить число сотрудников миссии в целом.
Также в посольстве напомнили, что консульский отдел в столице обрабатывает иммиграционные визы для всей России и оказывает консульскую поддержку гражданам США в московском консульском округе.
В Совете Федерации считают, что такой срок связан больше с политическими, чем с техническими причинами. В посольстве отметили, что время ожидания зависит от многих причин, включая сезонный спрос. Кроме того, влияние оказало закрытие консульства в Санкт-Петербурге и решение российских властей сократить число сотрудников миссии в целом.
Также в посольстве напомнили, что консульский отдел в столице обрабатывает иммиграционные визы для всей России и оказывает консульскую поддержку гражданам США в московском консульском округе.
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