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Посольство США в Москве занялось сокращением сроков выдачи виз

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#виза

Посольство США в России занялось оптимизацией процесса оформления виз. Об этом рассказала пресс-служба дипмиссии. 

Как сообщают «Известия», очереди на собеседование для получения визы уже снизились в генконсульствах в Екатеринбурге (до 45 дней) и во Владивостоке (до 14 дней). В столице длительность очереди, как и в 2018 году, составляет 300 дней.  

В Совете Федерации считают, что такой срок связан больше с политическими, чем с техническими причинами. В посольстве отметили, что время ожидания зависит от многих причин, включая сезонный спрос. Кроме того, влияние оказало закрытие консульства в Санкт-Петербурге и решение российских властей сократить число сотрудников миссии в целом.  

Также в посольстве напомнили, что консульский отдел в столице обрабатывает иммиграционные визы для всей России и оказывает консульскую поддержку гражданам США в московском консульском округе. 
138
#виза

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