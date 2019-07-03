сегодня, 16:49
Липчан спросят о работе врачей и педагогов
В июле в Липецкой области пройдет выборочное наблюдение качества и доступности услуг в образовании, здравоохранении и социальном обслуживании.
Липчан попросят оценить качество услуг образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения, своевременность получения услуг, рассказать об объемах услуг, полученных в системах платного и бесплатного обеспечения. Сведения, полученные в ходе опроса домохозяйств, являются конфиденциальными, не подлежат разглашению. Обработка персональных данных будет осуществляться при условии их обязательного обезличивания.
Результаты наблюдения будут использованы для разработки и оценки эффективности мер по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, государственных программ, направленных на обеспечение доступности и получения качественных медицинских и образовательных услуг, сообщает Липецкстат.
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