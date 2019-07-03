Липчан спросят о работе врачей и педагогов

В июле в Липецкой области пройдет выборочное наблюдение качества и доступности услуг в образовании, здравоохранении и социальном обслуживании.

445 домашних хозяйств Ельца, Грязей, Данкова, Лебедяни, Липецка, семи сельских населенных пунктов Грязинского, Добринского, Добровского, Задонского, Измалковского, Краснинского и Становлянского районов в июле 2019 года примут участие в Выборочном наблюдении качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. Наблюдение проводится во исполнение постановления Правительства Российской Федерации с периодичностью один раз в два года. На вопросы исследования ответят домашние хозяйства, участвующие в выборочном обследовании бюджетов домашних хозяйств на постоянной основе.



Липчан попросят оценить качество услуг образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения, своевременность получения услуг, рассказать об объемах услуг, полученных в системах платного и бесплатного обеспечения. Сведения, полученные в ходе опроса домохозяйств, являются конфиденциальными, не подлежат разглашению. Обработка персональных данных будет осуществляться при условии их обязательного обезличивания.



Результаты наблюдения будут использованы для разработки и оценки эффективности мер по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, государственных программ, направленных на обеспечение доступности и получения качественных медицинских и образовательных услуг, сообщает Липецкстат.



