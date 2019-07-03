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Липчан спросят о работе врачей и педагогов

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#опрос
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Липчан спросят о работе врачей и педагогов

В июле в Липецкой области пройдет выборочное наблюдение качества и доступности услуг в образовании, здравоохранении и социальном обслуживании.

445 домашних хозяйств Ельца, Грязей, Данкова, Лебедяни, Липецка, семи сельских населенных пунктов Грязинского, Добринского, Добровского, Задонского, Измалковского, Краснинского и Становлянского районов в июле 2019 года примут участие в Выборочном наблюдении качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. Наблюдение проводится во исполнение постановления Правительства Российской Федерации с периодичностью один раз в два года. На вопросы исследования ответят домашние хозяйства, участвующие в выборочном обследовании бюджетов домашних хозяйств на постоянной основе. 

Липчан попросят оценить качество услуг образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения, своевременность получения услуг, рассказать об объемах услуг, полученных в системах платного и бесплатного обеспечения. Сведения, полученные в ходе опроса домохозяйств, являются конфиденциальными, не подлежат разглашению. Обработка персональных данных будет осуществляться при условии их обязательного обезличивания. 

Результаты наблюдения будут использованы для разработки и оценки эффективности мер по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, государственных программ, направленных на обеспечение доступности и получения качественных медицинских и образовательных услуг, сообщает Липецкстат. 

7 522
#опрос
1

Комментарии (7)

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Бывалый

1 минуту назад
В селе никто ничего плохого не скажет, все живут рядом,, друг друга знают, побоятся.
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В больнице УВД

20 минут назад
Обдирают за всё,попробуй не дать,на ввк завалят!?(
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ну ок

45 минут назад
Давайте проверим работу травпункта на 8. Врачей можно часами ждать. Из-за травм пациенты почти не могут пожаловаться.
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Убедительная просьба!

51 минуту назад
Пишите матом, как угодно, но только конкретно! Не "все врачи сволочи и взяточники", а фамилию, больницу и т д. Не надо всех дерьмом мазать. Не говорю, что в медицине всё хорошо! На днях коллеги скушали 5 тысяч от меня в подарок, а помощь оказали не то, что некачественно, а СОВСЕМ не оказали. Но не все же такие уроды. Есть и люди!
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911

54 минуты назад
Как обычно, ответят те, кому поручат
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Женя

сегодня, 17:04
Все зависит от человека...,а так в целрм все плохо..
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народ

сегодня, 17:02
отвечать будем матом
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