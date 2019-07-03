Погода в Липецке

сегодня, 17:01

В Липецкой области прохладнее обычного на 4 градуса

3 304
#похолодание
В Липецкой области прохладнее обычного на 4 градуса

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тылу атлантического циклона, на территорию региона произойдет заток холодного арктического воздуха. 4 и 5 июля осадки не ожидаются, но в субботу с прохождением атмосферного фронта повсеместно пройдут дожди, в некоторых местах — с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов, что на 2-4 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек., местами порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем - от 18 до 23 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от 21 до 23 градусов тепла.

День 4 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 8 градусов тепла.

3 304
#похолодание

Комментарии (3)

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Ужас

13 минут назад
Дожди не будут наверное
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Иван

32 минуты назад
Слово "ВТОК" употреблено с сарказмом.
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Иван

34 минуты назад
Произойдет"ЗАТОК ВОЗДУХА".А, может лучше сказать"ВТОК"?Вы совсем мозги растеряли?Или как?
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