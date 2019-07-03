В Липецкой области прохладнее обычного на 4 градуса

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тылу атлантического циклона, на территорию региона произойдет заток холодного арктического воздуха. 4 и 5 июля осадки не ожидаются, но в субботу с прохождением атмосферного фронта повсеместно пройдут дожди, в некоторых местах — с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов, что на 2-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек., местами порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем - от 18 до 23 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от 21 до 23 градусов тепла.



День 4 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 8 градусов тепла.



