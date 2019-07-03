Происшествия

5 минут назад

Пенсионерка пропала во время прогулки

97
#пропавшие без вести
Пенсионерка пропала во время прогулки

Женщина ранее уже исчезала.

В Липецке в районе остановки транспорта «12 микрорайон» пропала 66-летняя Галина Севостьянова. Женщина исчезла сегодня днем, около 13:00. Как рассказали GOROD48 родственники пенсионерки, она пропала во время прогулки с мужем. Мужчина отошел к киоску, а когда обернулся — его супруги уже не было.

Приметы: рост - 1,56-1,58 метра, нормальное телосложение. Была одета: белая панама, легкий белый свитер с нашитыми черными розочками, светлые брюки. Известно, что женщина провалами в памяти. Ранее она уже исчезала.

Всех, кто имеет сведения о Галине Севостьяновой, могут позвонить по телефону "02" или родственникам (8-920-240-20-80, 90-40-30).
97
#пропавшие без вести

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