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34 минуты назад

Лоза оценил поведение Пугачевой на вокзале

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#Лоза #Пугачева #перрон
Лоза оценил поведение Пугачевой на вокзале

Примадонна прокатилась по перрону на «Майбахе».

Известный в последнее время своими скандальными комментариями музыкант Юрий Лоза подверг критике поездку Аллы Пугачевой на дорогом автомобиле по перрону Рижского вокзала. При этом Лоза обратил внимание, что примадонна лишь воспользовалась возможностью, которая, по его словам, «широко практикуется» в России.

- А чем, собственно, все так удивлены? Она что, первая туда заехала? - риторическим вопросом на вопрос ответил Юрий "Вечерней Москве", предложив пойти на Кутузовский проспект и посмотреть на машины, "которые едут по выделенной полосе". - Все эти люди имеют возможность заезжать на перроны. Все олигархи и все большие бандиты.

Инцидент с Пугачевой, которую автомобиль Maybach подвез к вагону поезда на Рижском вокзале в Москве, встретил волну негодований после публикации видео в Интернете. В дирекции уже РЖД пообещали провести проверку эпизода и выяснить, кто дал разрешение на проезд кортежа Пугачевой на перрон, пишет «Газета.ру». В ведомстве уточнили, что доступ на техническую платформу вокзала имеет только спецтехника, однако в то же время отметили, что автомобиль главной певицы страны никому не помешал.
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#Лоза #Пугачева #перрон

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